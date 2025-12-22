Actividad económica creció 1.6% anual en octubre por agricultura y ganadería: Inegi

El Inegi dio a conocer que la actividad económica creció 1.6% anual en octubre, y a tasa mensual creció 1%, impulsada sobre todo por las actividades primarias.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció este lunes que el Índice General de la Actividad Económica (IGAE) creció en octubre de este año a un ritmo de uno por ciento a tasa mensual, y 1.6 por ciento a tasa anual, impulsado sobre todo por un pico en las actividades primarias, como agricultura, y cría y explotación de animales.

El Inegi reportó que la actividad económica creció 1.0 por ciento con respecto a septiembre de este año, en términos reales. A tasa anual, la actividad económica repunto 1.6 por ciento, comparada con octubre de 2024.

Por componente, las actividades primarias ascendieron 1.4 por ciento; las terciarias, 1.2 por ciento; y las secundarias, 0.7 por ciento, a tasa mensual. A tasa anual, las actividades primarias crecieron 11.8 por ciento y las terciarias, 2.5 por ciento. Las secundarias disminuyeron 0.7 por ciento.

En octubre 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 1.0% mensual

⬆️ 1.6% anual Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬆️ 1.4% primarias

⬆️ 0.7% secundarias

⬆️ 1.2% terciarias… pic.twitter.com/KaIjYeeLaF — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 22, 2025

En cambio, actividades secundarias como la minería y las industrias manufactureras decayeron ligeramente en octubre, con bajadas de 0.7 y 1.4 por ciento respectivamente, señaló el Inegi. Entre las actividades terciarias subieron sobre todo los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación; los servicios profesionales, científicos y técnicos; y el comercio al por menor.

La agricultura creció 51. por ciento de enero a octubre de este año, reveló el Inegi; en el mismo periodo, la cría y explotación de animales se elevó un 2.7 por ciento. En las actividades terciarias, el comercio al por mayor descendió 5.2 por ciento en ese periodo; y bajaron también los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas un 3 por ciento.

En los primeros 10 meses del año, la minería cayó 7.7 por ciento; la construcción bajó un 2.2 por ciento y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final cayó 0.8 por ciento.

Respecto al mes de octubre 2024, se observaron los siguientes cambios:



⬆️ 11.8% primarias



⬆️ 2.5% terciarias



⬇️ 0.7% secundarias



Aquí pueden consultar el #boletín de indicador: https://t.co/RHFnuZ4Tjf



(3/3) — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) December 22, 2025

El Producto Interno Bruto (PIB), el principal indicador económico de un país, se ha contraído un 0.3 por ciento en el tercer trimestre de 2025, que va de julio a septiembre, arrastrado sobre todo por el sector secundario, es decir, lo relacionado con las industrias, la manufactura y la construcción, en uno de los primeros indicadores de cómo han afectado los aranceles del Presidente Donald Trump a la economía mexicana.

En el tercer trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados indican que el PIB cayó 0.3 por ciento en términos reales, respecto al trimestre inmediato anterior. A tasa anual, la estimación oportuna presentó una reducción de 0.3 por ciento, informó el Inegi en su Estimación Oportuna del PIB publicada a finales de octubre.

Se trata de la primera caída del año, pues en el primero y el segundo trimestres de 2025, el Inegi había registrado subidas del PIB: en el periodo de enero a marzo la economía mexicana creció 0.6 por ciento anual y en el periodo abril-junio hubo un importante avance del 1.2 por ciento.

En los primeros nueve meses de 2025, el PIB oportuno incrementó 0.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.