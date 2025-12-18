Banxico baja de nuevo la tasa de interés: queda en 7%; cita "tensiones comerciales"

El Banxico decidió por mayoría disminuir la tasa de interés nuevamente, ahora a un nivel de 7 por ciento, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025; cita "tensiones comerciales y la reducción en las previsiones de crecimiento de EU y el mundo.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció este jueves que, por mayoría, disminuyó la tasa de interés en 25 puntos base, para quedar en el 7 por ciento, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025, citando tensiones comerciales y las previsiones de un crecimiento más bajo de la economía en Estados Unidos (EU), México y el mundo.

"La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7 por ciento, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025", informó el Banco central este jueves.

"Se espera que en el cuarto trimestre de 2025 el ritmo de expansión de la actividad económica global haya continuado moderándose en relación con el trimestre anterior. Ante el actual entorno de tensiones comerciales, se sigue anticipando que la economía mundial y la de Estados Unidos registren una menor tasa de crecimiento este año y el próximo respecto de 2024", citó.

Es la duodécima vez que Banxico reduce las tasas de interés de forma consecutiva. En el año es la cuarta ocasión. Acumula en 2025 un punto porcentual completo. En total, en el último ciclo que comenzó en marzo de 2024, se acumulan reducciones de 4.25 puntos porcentuales, tras 13 movimientos a la baja.

En las principales economías avanzadas, argumentó el Banxico, la inflación general ha exhibido un comportamiento diferenciado en la segunda mitad del año y la subyacente ha seguido mostrando resistencia a disminuir. Recordó que la Reserva Federal de EU (conocida como Fed) también redujo en 25 puntos base su tasa de referencia.

"Los mercados financieros mostraron variaciones acotadas y el dólar se depreció. Las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos disminuyeron en la mayoría de sus plazos. Entre los riesgos globales destacan el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros", destacó.

El 10 de diciembre pasado, la Fed anunció un tercer recorte de las tasas de interés de 0.25 puntos porcentuales, quedando en un rango del 3.5 por ciento y 3.75 por ciento, el nivel más bajo en más de tres años.