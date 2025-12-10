Fed anuncia nuevo recorte a tasa de interés; queda en nivel más bajo en más de 3 años

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, indicó en su alocución que las tasas de interés se ubican en el rango del 3.5 por ciento y 3.75 por ciento.

Por Arlenys Tabare

Los Ángeles, 10 de diciembre (LaOpinión).- En la reunión de este miércoles 10 de diciembre del 2025, la Reserva Federal (Fed) encabezada por su presidente Jerome Powell, junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), anunció un tercer recorte de las tasas de interés de 0.25 puntos porcentuales, quedando en un rango del 3.5 por ciento y 3.75 por ciento, el nivel más bajo en más de tres años.

La decisión de la Fed llega en un momento en donde el índice de precios al consumidor (CPI-U) registró un aumento interanual de 3.0 por ciento para el mes de septiembre y la interrupción del informe del mercado laboral por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) correspondiente al mes de octubre debido al cierre de gobierno.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta diciembre 2025:

16 de marzo del 2022: el primer aumento fue de 0.25 por ciento.

4 de mayo: de 0.5 por ciento quedando la tasa de interés en 0.75 por ciento.

15 de junio: se elevó a 0.75 por ciento ubicándose en 1.50 por ciento.

27 de julio: se anunció un alza de 0.75 por ciento llegando al rango de los 2.25 por ciento.

21 de septiembre: la tasa de interés llegó al tres por ciento luego de la Fed anunciara una subida del 0.75 por ciento.

2 de noviembre: se elevó a 0.75 por ciento quedando las tasas de interés en 3.75 por ciento.

14 de diciembre: la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5 por ciento quedando en 4.25 por ciento.

1 de febrero del 2023: las tasas vuelven a subir un 0.25 por ciento ubicándose en el rango de los 4.75 por ciento.

22 de marzo: un incremento del 0.25 por ciento ubicándose de esta manera en el rango de los 4.75 por ciento al cinco por ciento.

3 de mayo: hubo un aumento del 0.25 por ciento ubicando las tasas de interés en 5.25 por ciento.

26 de julio: la tasa de interés subió 0.25 por ciento ubicándose en 5.50 por ciento, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero: quinta pausa de las tasas de interés.

20 de marzo: sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo: séptima pausa de las tasas de interés.

12 de junio: octava pausa de las tasas de interés.

31 de julio: novena pausa de las tasas de interés.

18 de septiembre: recorte de 0.5 por ciento.

7 de noviembre: recorte del 0.25 por ciento.

18 de diciembre: recorte de las tasas de interés del 0.25 por ciento.

29 de enero de 2025: mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4.25 por ciento y 4.50 por ciento.

19 de marzo de 2025: pausa de las tasas de interés.

10 de mayo de 2025: pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025: se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025: se mantiene sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025: recorte de las tasas de interés del 0.25 por ciento.

29 de octubre de 2025: segundo recorte de 0.25 por ciento.

10 de diciembre de 2025: tercer recorte de 0.25 por ciento, las tasas de interés quedaron en 3.5 por ciento y 3.75 por ciento.

