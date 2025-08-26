Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

Bajo supuestas acusaciones de fraude hipotecario, el Presidente Donald Trump anunció el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal estadounidense, lo que representa una medida sin precedentes, de acuerdo con analistas.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 25 de agosto (La Opinión).- El Presidente Donald Trump cumplió su amenaza y despidió a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, en medio de acusaciones de fraude hipotecario.

De acuerdo con analistas, se trata de una medida sin precedentes, que representa una escalada significativa en la batalla del Presidente contra la Fed, a la que ha culpado por tardar demasiado en bajar las tasas de interés.

Cook fue recientemente objeto de críticas por parte de Trump y miembros de su Administración por supuestamente cometer fraude hipotecario. El Departamento de Justicia ha dicho que planea investigar esas acusaciones que fueron planteadas inicialmente por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

El Presidente había pedido la renuncia de Cook el 20 de agosto después de que William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos (FHA), nombrado por Trump, la acusara de declarar dos de sus hipotecas como residencias principales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró estar investigando el asunto.

“He determinado que hay causa suficiente para destituirla de su cargo”, dijo Trump en una carta a Cook publicada en su plataforma Truth Social.

Donald Trump Truth Social Post 08:02 PM EST 08/25/25 President Trump officially relieves Lisa Cook of her position at the Federal Reserve pic.twitter.com/gOPeNdwE0N — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 26, 2025

Previo al anuncio, Cook, la primera mujer negra en formar parte de la junta de la Fed, dijo que no tenía “ninguna intención de ser intimidada para dimitir” después de que Trump pidiera el pasado miércoles su renuncia con base en acusaciones sobre hipotecas que tiene en Michigan y Georgia.

El despido de Cook marca una escalada en el intento de Trump de reestructurar la composición de la cúpula de la Reserva Federal, quien ha estado presionando al banco central para que implemente recortes drásticos de las tasas de interés en un momento en que los funcionarios de la Fed las han mantenido estables en medio de la persistente preocupación por la inflación.

Además, el Presidente también ha amenazado repetidamente con despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien fue nominado por Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca y posteriormente nominado para un segundo mandato por Biden.

Según analistas, no está claro si Trump tiene la autoridad legal para despedir a Cook por estas acusaciones. Incluso, no se descarta que el despido pueda ser impugnado en los tribunales, incluso llegando hasta la Corte Suprema.

Lisa D. Cook asumió el cargo de miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal el 23 de mayo de 2022, para cubrir un mandato vacante que finaliza el 31 de enero de 2024. Fue reelegida para la Junta el 8 de septiembre de 2023 y juramentó su cargo el 13 de septiembre de 2023, para un mandato que finaliza el 31 de enero de 2038.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.