El Banco de México recorta su tasa de interés a 7.25% por riesgos inflacionarios

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 4:15 pm

La Junta de Gobierno del Banco de México recortó la tarde de este jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para dejarla en 7.25 por ciento.

Banxico destacó que los riesgos inflacionarios a corto plazo derivan de una situación internacional inestable para la economía lo que motivó el actual recorte a la tasa de interés.  

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó la tarde de este jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para dejarla en 7.25 por ciento. La medida está motivada por la "debilidad" de la actividad económica y entrará en vigor a partir del 7 de noviembre de 2025.

"En el tercer trimestre de 2025, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor al del trimestre anterior. Ante el actual entorno de tensiones comerciales, se sigue anticipando que la economía mundial y la de Estados Unidos se desaceleren este año y el próximo respecto de 2024", indicó la institución en un comunicado.

De acuerdo con las valoraciones del ente directivo, la economía nacional enfrenta un panorama difícil tras la contracción registrada en el tercer trimestre del año, en el que la inflación general en la mayoría de las economías avanzadas se incrementó respecto de los niveles observados a finales del segundo trimestre.

Con respecto a la perspectiva inflacionaria, Banxico detalló que entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre, "la inflación general disminuyó de 3.74 por ciento a 3.63 por ciento y la subyacente mostró un cambio acotado de 4.26 por ciento a 4.24 por ciento. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 disminuyeron. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por encima de la meta", señaló.

La institución, que dirige Victoria Rodríguez Ceja, alertó que los riesgos financieros se derivan de una situación global en la que destacan "el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros".

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", detalló el Banco de México.

Ante esta situación, La Junta de Gobierno convino que lo más apropiado para la política monetaria era mantener el actual ciclo de de disminuciones de la tasa de referencia. En particular, "consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global", apuntó la directiva.

La decisión para recortar la tasa de interés no fue unánime. Victoria Rodríguez Ceja, así como los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo, votaron a favor de implementar la medida.

En tanto,  Jonathan Heath votó en contra, pues el economista estimó que no debería precipitarse en bajar agresivamente los tasas de interés hasta tener certeza de que la inflación tiene clara tendencia a la baja, por lo que sugirió mantener el objetivo para la tasa de interés a un día en un nivel de 7.50 por ciento.

