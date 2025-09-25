Banxico recorta tasa de interés a 7.50% y alcanza su nivel más bajo en últimos 3 años

Con el objetivo de estimular la economía mexicana, el Banxico anunció una disminución de 25 puntos base a la tasa de interés interbancaria en un día, medida que fue aprobada por la Junta de Gobierno de la institución.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió reducir su tasa de interés interbancaria en 25 puntos base, llevándola a un nivel del 7.50 por ciento, el más bajo en tres años, medida que busca estimular la actividad económica en un contexto de desaceleración, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la junta y se alinea con las recientes acciones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU).

La medida, que entrará en vigor a partir del 26 de septiembre, fue anunciada por Banxico a través de un comunicado, donde se indicó que, de acuerdo con un análisis de la situación económica actual, la Junta de Gobierno de la institución "juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia".

En su publicación, el Banco de México señaló que, según estimaciones, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor en el tercer trimestre de 2025 en comparación al mismo periodo de 2024. Asimismo, se anticipa que la economía mundial y la de EU se desaceleren en lo que resta de este año y durante 2026, a raíz de las tensiones comerciales que existen.

"Así, la Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.50 por ciento", informó la institución, e indicó que, para su decisión, consideró particularmente "el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global".

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 7.50% con efectos a partir del 26 de septiembre de 2025. Consulta el comunicado en: https://t.co/9FWEW7FXO5 pic.twitter.com/GJhTtgcitf — Banco de México (@Banxico) September 25, 2025

El anuncio llega en un momento clave para la economía mexicana. Banxico pronosticó un crecimiento del PIB de sólo 0.6 por ciento para 2025, el peor desempeño desde la pandemia de COVID-19, impulsado por una menor actividad económica y una apreciación del peso mexicano que ha reducido los costos de financiamiento.

La inflación general subió ligeramente a 3.74 por ciento en la primera quincena de septiembre, desde el 3.57 por ciento de agosto, pero se mantiene por debajo de las expectativas del mercado y cerca de la meta del tres por ciento del banco central. La inflación subyacente, un indicador clave para Banxico, se ha estabilizado en niveles relativamente bajos, permitiendo este ajuste.

Este es el tercer recorte consecutivo de Banxico en 2025, sumándose a ajustes previos de 50 puntos base en febrero y marzo, y de 25 en agosto, que bajaron la tasa desde el ocho por ciento al actual 7.50 por ciento.

El ciclo de relajación monetaria comenzó en marzo de 2024, cuando la tasa se redujo desde el 11.25 por ciento, en respuesta a una inflación que ha descendido durante tres meses consecutivos. Sin embargo, el banco central enfatizó que valorará "recortes adicionales" en futuras reuniones, considerando los efectos de todos los determinantes de la inflación, incluyendo riesgos externos como la volatilidad cambiaria y las políticas de la Fed.

Los pronósticos de inflación general tuvieron cambios moderados. Los de la subyacente presentaron cierto ajuste al alza. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026. pic.twitter.com/zBwednKJwA — Banco de México (@Banxico) September 25, 2025

El impacto inmediato podría traducirse en menores costos de crédito para empresas y consumidores, fomentando la inversión y el consumo en un año marcado por pronósticos de bajo crecimiento. No obstante, en un entorno global incierto dominado por las amenazas arancelarias de la Administración Trump, Banxico mantiene su compromiso con la estabilidad de precios como prioridad absoluta.

"Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de tres por ciento en el plazo previsto", sostuvo Banxico.

Del mismo modo, reafirmó su compromiso por seguir trabajando para la consolidación de un entorno con inflación baja y estable.