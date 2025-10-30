La Fed recorta la tasa de interés de referencia 25 puntos por segunda vez al hilo

La Fed subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas siguió siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continua pendiente de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación. Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) decidió el miércoles bajar en 25 puntos básicos las tasas de interés, hasta el rango objetivo del 3.75 por ciento al cuatro por ciento. Este recorte sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024. "Los indicadores disponibles sugirieron que la actividad económica se expandió a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ralentizó ese año y la tasa de desempleo aumentó ligeramente, aunque se mantuvo baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación repuntó desde principios de año y se mantuvo algo elevada", resumió la Fed. Chair Powell reads opening statement at the #FOMC press conference on October 29, 2025: https://t.co/ZDw8oqy6g3 — Federal Reserve (@federalreserve) October 29, 2025

En su comunicado, la entidad subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas siguió siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continua pendiente de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación, especialmente tras apreciar un incremento en los referidos al mercado laboral.

El FOMC indicó que, a la hora de modificar la tasa de referencia, analizó con detalle los datos entrantes, el entorno macroeconómico y el equilibrio de riesgos.

El instituto emisor aseguró que está preparado para ajustar las tasas de ser necesario, para lo que estudia las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución futura, así como los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por otro lado, la Fed comunicó la finalización de sus planes de reducción del balance desde el 1 de diciembre. Así, dejó de reinvertir los principales de la deuda que venció entre bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias.

Read Chair Powell's full opening statement from the #FOMC press conference (PDF): https://t.co/5b0sO4wUxc pic.twitter.com/AnIGRVRXHV — Federal Reserve (@federalreserve) October 29, 2025

Discrepancias de voto

La decisión del miércoles no contó con la unanimidad de los miembros del FOMC, puesto que Stephen Miran abogó por un recorte de 50 puntos básicos frente a la mayoría. Por el contrario, el gobernador de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, defendió mantener las tasas sin cambios.

La discrepancia de Miran es destacable, dado que se enmarca en la guerra abierta entre el líder de la Fed, Jerome Powell, y Donald Trump, que insistió en bajar a toda costa el precio del dinero. Miran fue designado en septiembre por el mandatario republicano para que presionara para recortarlo de manera drástica.

Otros gobernadores se alinearon con la intención de Trump de rebajar las tasas, como la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller, quienes votaron a favor del cuarto de punto acordado.

Cabe recordar que Bowman fue nominada para su cargo actual por el Presidente, mientras que Waller figuró en las quinielas para liderar la Fed cuando expirara el mandato de Powell en mayo de 2026.