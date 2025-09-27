Exportaciones de México suben 7.4% en agosto: Inegi; aranceles de Trump no merman

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 7:37 pm

El INEGI informó el avance registrado en las exportaciones nacionales en agosto pasado que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.

Artículos relacionados

El incremento reportado tiene lugar en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, que anunció desde hace ya varios meses, la imposición de medidas arancelarias que el Gobierno de Trump considera necesarias para recuperar su liderazgo en la región. 

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó hoy del avance registrado en las exportaciones de México en agosto, que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.

De acuerdo con las cifras que esta dependencia dio a conocer, las exportaciones nacionales registraron una suma total de 55 mil 718 millones de dólares, por lo que pudo se observa un avance de 7.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Analistas financieros, como Grupo Monex, consideran que México registra un entorno favorable pese a la política arancelaria de Trump y a la reciprocidad de estas medias:

“A pesar de las tensiones en el comercio internacional y del entorno de menor crecimiento económico, el sector exportador mexicano ha mostrado una notable resiliencia en lo que va de 2025, aprovechando el menor comercio entre Estados Unidos y China para ganar mayor participación en las importaciones estadunidenses”.

El Inegi destacó que las variaciones más significativas se registraron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (69.3 por ciento), de equipo profesional y científico (9.9 por ciento) y de aparatos de fotografía óptica y relojería (4.2 por ciento).

De acuerdo con lo reportado por este organismo, en agosto, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 51 mil 705 millones de dólares, lo que representó un incremento de 9.0 por ciento a tasa anual.

Por su parte, las exportaciones de la industria automotriz registraron una caída anual de 1.2 por ciento, la cual derivó de un descenso de 5.9 por ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un avance de 29.1 por ciento en las dirigidas a otros mercados.

En el documento del Instituto se detalló que las ventas petroleras disminuyeron un 26.3 por ciento interanual al situarse en mil 637.9 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 8.9 por ciento hasta los 54 mil 080.3 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 7.4 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 16.8 por ciento”, ahondó el Inegi.

Déficit comercial registra incremento de importaciones

Sin embargo, el país también registró un déficit en la balanza comercial de pagos de mil 944 millones de dólares pues en el mismo periodo las importaciones mexicanas de mercancías cayeron a una tasa anual de 0.2 por ciento, con descensos en las de bienes de consumo (-5.8 por ciento) y bienes de capital (-7.4 por ciento), un incremento de las importaciones valuado en 57 mil 662 millones de dólares.

"Dicho saldo se compara con el déficit de 17 millones de dólares en julio. La ampliación del déficit comercial, entre julio y agosto, se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de dos mil 125 millones de dólares , en julio, a 293 millones de dólares, en agosto— y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de dos mil 141 millones de dólares  a dos mil 237 millones de dólares, en esa misma comparación", indicó el INEGI.

El documento detalla que se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 44 mil 579 millones de dólares, nivel superior en 1.8 por ciento al reportado en agosto de 2024. A su vez, esta cifra derivó de un incremento de 2.3 por ciento en las importaciones de productos de uso intermedio no petroleros y de un retroceso de 4.5 por ciento en las de productos de uso intermedio petroleros.

La dependencia mencionó que en el periodo enero-agosto de 2025, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 425 mil 682 millones de dólares, monto mayor en 0.4 por ciento al observado en el mismo lapso de 2024. A su interior, las importaciones no petroleras incrementaron 1.2 por ciento y las petroleras disminuyeron 9.0 por ciento a tasa anual.

México elevó en 50.1% su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8 mil 212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5 mil 470 millones de dólares de 2023.

El INEGI informó el avance registrado en las exportaciones nacionales en agosto pasado que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.
En mayo, con 46 mil mdd, las exportaciones de México a EU marcaron un récord. Foto: Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
2

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

3

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

4

La CFE restablece servicio en casi toda la Península de Yucatán tras apagón masivo

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
5

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

Adán Augusto acusa de campaña conservadora reportaje de Televisa.
6

Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

Netanyahu en la ONU
7

VIDEOS ¬ Netanyahu sube a la tribuna de la ONU, y una mayoría de países lo deja solo

Rafie Ollah Shouhed, un migrante de origen iraní, todavía tiene problemas para respirar, después de ser brutalmente agredido por agentes del ICE.
8

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

9

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salina Pliego.
10

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salinas Pliego

11

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
12

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Valle de Bravo
13

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

14

GRÁFICOS ¬ Gobierno revela entramado legaloide de Salinas Pliego para no pagar al SAT

15

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El INEGI informó el avance registrado en las exportaciones nacionales en agosto pasado que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.
1

Exportaciones de México suben 7.4% en agosto: Inegi; aranceles de Trump no merman

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
2

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

Rafie Ollah Shouhed, un migrante de origen iraní, todavía tiene problemas para respirar, después de ser brutalmente agredido por agentes del ICE.
3

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

Leonardo Lomeli, rector de la UNAM, aseguró que la institución no está rebasada ante recientes hechos de violencia.
4

La UNAM no está rebasada por actos de violencia: Rector; se afinarán protocolos, dice

Miles marchan en la CdMx a 11 años de Ayotzinapa
5

EN VIVO ¬ A 11 años de Ayotzinapa, miles salen a las calles para exigir justicia

Foto: Especial
6

#GenteAsí ¬ Mujeres golpean a policías de CdMx y desatan críticas contra el feminismo

Claudia Sheinbaum Pardo no precisó los nombres de las dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa de las que pidió su extradición a México a Marco Rubio.
7

Ulises Bernabé, Abraham Eslava y Tomás Zerón: los prófugos del Caso Ayotzinapa

8

La CFE restablece servicio en casi toda la Península de Yucatán tras apagón masivo

El Presidente Donald Trump ha abierto un frente tras otro en las últimas semanas, luego de que en verano sufrió por sus lazos con Jeffrey Epstein.
9

Trump contra el mundo: ataca a la ONU, a opositores, universidades, gobernadores…

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
10

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

Homicidios dolosos caen a 37 ayer.
11

México reportó 37 homicidios el 25 de septiembre, la cifra diaria más baja en 7 años

12

La Línea 1 del Metro de la CdMx cerrará temprano 3 fines de semana. AQUÍ los datos