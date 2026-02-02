Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Álvaro Delgado Gómez

01/02/2026 - 9:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

La demanda del dueño de Grupo Salinas ante instancias internacionales no es inédita: replica la estrategia jurídica del dueño de RCTV, Marcel Granier, enfrentado al chavismo desde 2007.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Así como su televisora imita la programación de otras y hasta plagió la serie infantil británica Teletubbies, Ricardo Salinas Pliego no es original ni en su propia defensa: Copió al empresario venezolano Marcel Granier, a quien Hugo Chávez no le renovó la concesión a su empresa Radio Caracas Televisión (RCTV), para demandar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, como él, alega que se viola su libertad de expresión.

Con esta demanda, presentada el 13 de enero en Washington, Salinas Pliego ha iniciado un nuevo litigio contra el Estado mexicano que, se prevé, durará muchos años, como el pleito legal que inició en 2008 para evitar el pago de impuestos y que, tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de noviembre, ha tenido que comenzar a pagar su multimillonaria deuda.

El caso de su amigo venezolano ilustra la larga batalla que espera a Salinas Pliego contra el Estado mexicano: Tras la decisión del gobierno de Chávez de no renovarle la concesión a RCTV, en 2007, la CIDH aceptó la petición de demanda de Granier por violación del Estado de Venezuela a sus derechos humanos hasta julio de 2011 y, luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia hasta 2015.

Con esta demanda, Salinas Pliego inicia un nuevo y litigio que se prevé dure muchos años, como lo ilustra también el propio caso de Granier: Tras la decisión del gobierno de Chávez de no renovarle la concesión a RCTV, en 2007, la CIDH aceptó la petición de demanda por violación del Estado de Venezuela a sus derechos humanos hasta julio de 2011 y, luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia hasta 2015.

En el caso de Granier, tras ocho años logró su objetivo de que la Corte ordenara al Estado venezolano la devolución de la concesión de su televisora y de sus activos, pero con Salinas Pliego no queda claro si su propósito es sólo que se acredite que se han violado sus derechos humanos o que también le sean devueltos los multimillonarios impuestos que está en curso de pagar, que fue lo que motivó su demanda.

“Yo no quiero que México termine en el fondo del fango como Venezuela”, escribió Salinas Pliego en sus redes sociales, el 20 de enero, cuando compartió el fragmento de una entrevista de su “amigo” Granier con Carlos Andrés Pérez, en 1998, en la que el expresidente depuesto por corrupción advirtió que Chávez llevaría a su país a una dictadura.

Y es que una semana antes de compartir esta entrevista de Granier, “quien ahora vive exiliado en México porque no puedo seguir viviendo en la dictadura chavista venezolana” —en realidad ese empresario reside en Europa—, Salinas Pliego presentó en Washington su demanda ante la CIDH contra el Estado mexicano, con los mismos argumentos de violación a la libertad de expresión que hizo el empresario venezolano y a quien ese organismo —y luego la Corte— le dio la razón.

En efecto, aunque este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) no defiende empresas, la CIDH concluyó que la decisión del gobierno de Chávez de no renovar la concesión del canal RCTV, tomada el 28 de mayo de 2007, afectó la libertad de expresión de sus accionistas, directivos y periodistas, entre ellos Granier, según la resolución que emitió el 22 de julio de 2011:

“La Comisión concluyó que el Estado venezolano incumplió las obligaciones sustantivas y procesales que tenía en materia de asignación y renovación de concesiones. Según la Comisión, el caso se enmarcaría en un contexto de inseguridad jurídica para la estación que no tenía claridad sobre el marco legal aplicable a su concesión, situación que resultaría incompatible con la obligación estatal de establecer un proceso de renovación de las concesiones estrictamente regulado por la ley”.

La CIDH remitió el expediente a la Corte que, tras escuchar los argumentos de las partes, emitió su resolución hasta 2015, cuando resolvió que el Estado venezolano atentó contra la libre circulación de ideas de Granier y sus socios en RCTV y le ordenó restablecer la concesión y sus activos, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Salinas Pliego, quien tiene vigentes las concesiones de televisión hasta el 2042, exige a la CIDH “que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país”.

Grupo Salinas, que preside Salinas Pliego, no hizo público el documento de más de cien páginas que entregó a la CIDH y sólo informó en un comunicado que denuncia presentada “señala la persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público, todo en clara violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El comunicado de Grupo Salinas detalla también la entrevista que Salinas Pliego tuvo, en Washington, con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“En la conversación se detallaron las diversas herramientas de represalia utilizadas como criminalización de la crítica: Se documentó cómo el Estado utiliza los medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación del señor Salinas Pliego y sus empresas con el objetivo de silenciar la disidencia. Ejemplo de ellos (sic) son las +300 (sic) conferencias matutinas dedicadas a sus asuntos.

“Hostigamiento administrativo: Las empresas de Grupo Salinas han sido objeto de auditorías excesivas por parte de todo el aparato institucional del Estado, duplicándose en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto a periodos anteriores.

“Captura del Poder Judicial: El documento advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a los abusos del Ejecutivo.

“Uso político del aparato fiscal: Salinas Pliego expuso que, a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio”.

Esta demanda de Salinas Pliego, presentada el 13 de enero, inicia un camino de años, porque el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA tiene varias fases: Se inicia con la petición ante la CIDH por violaciones de un Estado miembro y esta instancia evalúa si la petición cumple con todos los requisitos, incluido si se agotaron los recursos jurídicos en el país.

Luego, si es admitida la denuncia, la CIDH analiza si hubo efectivamente violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y emite un informe con sus conclusiones y recomendaciones al Estado para reparar las violaciones.

Si las partes nos llegar a un solución amistosa, entonces se inicia una fase contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el caso con sus argumentos y emite una sentencia, cuyo cumplimiento del Estado debe estar bajo supervisión.

En el caso de Granier, amigo de Salinas Pliego, se llevó ocho años hasta la emisión de la sentencia y ésta, 11 años después, todavía no se cumple.

Para denunciar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuesta persecución política en su contra, copió los argumentos del empresario venezolano Marcel Granier, a quien Hugo Chávez no le renovó en 2007 la concesión a su empresa Radio Caracas Televisión y adujo, como lo hace el mexicano, que esa decisión violó su libertad de expresión.

Aunque la CIDH no recibe peticiones de empresas, sino de personas, Salinas Pliego ha emprendido un largo litigio

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Palabras difíciles

"La posibilidad de incorporar nuevas palabras a mi vida me entusiasma. Todos podemos encontrar en un libro...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La politización del sacrificio humano

"Los sacrificios humanos no tendrían que ser juzgados fuera del contexto histórico y cultural al que pertenecieron....
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

+ Sección

Galileo

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
1

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
2

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

3

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
4

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
5

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
6

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
7

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
8

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
9

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
10

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
11

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

CURP biométrica.
12

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
13

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
14

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

El Senador Adán Augusto López anunció que dejará la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en trabajo territorial rumbo al 2027.
15

Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.
1

Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
2

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
3

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
4

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
5

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
6

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
7

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

El Gobernador de Sinaloa anunció que elementos del Ejército mexicano se sumarán a la búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.
8

Más de mil militares son enviados a Sinaloa para reforzar la búsqueda de los mineros

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró que la información contenida en los documentos desclasificados sobre Jeffrey Epstein lo “absuelve”.
9

El Presidente de EU asegura que información de nuevos archivos Epstein lo “absuelve”

10

Sheinbaum: Nunca se habló con Trump del petróleo para Cuba. Se enviará ayuda en días

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó la noche del sábado el asesinato de su tía y su prima en Colima.
11

Delgado confirma asesinato de tía y prima en Colima; confía en que "se hará justicia"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
12

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”