VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Hoy en VERSUS, Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Alejandro Páez y José Hernández hablaron del momento de decadencia que vive Ricardo Salinas Pliego, quien negocia con el SAT para liquidar 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales.



Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego ya no es el personaje intocable de otros tiempos. El empresario que durante años operó de manera abusiva y sin ningún tipo de consecuencia, enfrenta hoy una realidad con sus negocios a la baja, influencia menguante y un discurso público marcado por el reclamo y la confrontación, en un contexto donde los privilegios que lo hicieron crecer comienzan a retirarse.

Para el periodista Alejandro Páez, la caída del magnate no es una sorpresa, sino la consecuencia lógica de un modelo empresarial basado en privilegios, evasión y abuso.

"Es el típico personal personaje que está lloriqueando todo el tiempo que debe a todo el mundo y que está llore y llore y llore y debe más, le prestan y luego uno paga. Es un pésimo empresario, es un personaje que ha construido un imperio evadiendo impuestos, escatimando sus pagos, escatimando el dinero de los trabajadores y luego, por el otro lado, cobrando las remesas de mexicanos".

Páez subrayó que la imagen de víctima que hoy intenta proyectar Salinas Pliego contrasta con décadas de beneficios. “La gente sigue pagando estufas que se echan a perder y ahora quiere solidaridad de su gremio. No lo quiere ni siquiera el sector empresarial”, dice.

Para Alejandro Páez, lo que hoy se observa no es sensibilidad, sino frustración de no haber podido salir bien librado. “Cuando lo veíamos llorar con Pati Chapoy nos preguntábamos qué lo conmueve. Lo que realmente lo conmueve es no haberse salido con la suya. Es una rabieta de niño grotesco”.

Por su parte, Alina Duarte colocó a Salinas Pliego en una genealogía clara, la del neoliberalismo mexicano.

“Salinas Pliego no es alguien que no conozcamos, es un personaje que ha construido su fortuna, justamente gracias a ese periodo neoliberal de privatización de todas las concesiones de lo habido y por haber en donde amasa su fortuna”, señala. Recuerda que su emporio no solo se levantó con bienes públicos, sino también mediante operaciones opacas como el llamado chiquihuitazo, que le permitió apropiarse de otra televisora.

Duarte advirtió que el empresario no se conformó con los medios, sino que en los últimos años ha intentando incursionar en el ámbito político.

“ha buscado incursionar en la parte educativa, en la parte política, ha querido construir también una plataforma para disputar desde estas narrativas de ultra derecha de la región un proyecto que se asume presidencial. Ese es Salinas Pliego.”. En ese sentido, lo comparó con Donald Trump: “Empresarios que se asumen outsiders, que dicen no depender del Estado, cuando en realidad son pésimos administradores y han quebrado negocios, pero buscan llegar al poder para seguir beneficiándose”.

En tanto, el monero José Hernández recordó que Salinas Pliego no solo se negó a pagar impuestos, sino que lanzó una campaña para desprestigiarlos.

“No quería pagar y empezó a justificarlo públicamente”, explicó. Como ejemplo, recordó los mensajes dirigidos a trabajadores de Elektra donde se les decía que su salario sería mayor si no existieran impuestos. “En TV Azteca tenían una campañita en contra del pago de impuestos. Es el mismo modus operandi de toda su vida”.

Para Hernández, la contradicción es evidente, pues señaló que Salinas Pliego se queja del Gobierno actual, cuando en el pasado obtuvo grandes beneficios.

"Ricardo Salinas Pliego es uno de los hijos del neoliberalismo, es un personaje que crea toda su fortuna en este modelo. Se la pasa quejándose de los políticos, les dice 'Gobiernicolas', y realmente toda su fortuna o la gran parte de su fortuna o la fortuna que ha amasado en los últimos 30 años, que es cuando realmente ha tenido un crecimiento impresionante, pues ha sido gracias a su relación con los políticos, con esos 'Gobiernicolas' de todos los niveles, de todos los colores, tanto de gobiernos federales, de presidentes, de gobiernos estatales, muchísimos negocios, pero así ha sido a lo largo de todo su de todos estos últimos años".

Finalmente, Ana Lilia Pérez definió a Salinas Pliego como un "junior", que a pesar de contar con todas las facilidades, termina haciendo un desastre.

"Salinas Pliego, creo que representa el clásico junior que le dejan toda la mesa servida y aún así hace un desastre. Él no ha hecho nada como empresario y empresario lo pongo entre comillas porque en efecto, hijo del neoliberalismo, la expresión de un sistema donde las políticas de gobierno en los años 80 a partir de las privatizaciones fue beneficiando dar a unos pocos, entre esos poquitos, a Salinas Pliego, entregarle bienes del Estado en una simulación de un supuesto préstamo".

Ana Lilia Pérez añadió que el caso de Salinas Pliego exhibe cómo el poder económico construido al amparo del Estado suele confundirse con mérito empresarial.

"Aquí habría que ubicar cómo él a medida que se le iban quitando esos privilegios empezó a subir de tono en esta campaña contra el gobierno con esta definición que hace de los gobenicolas y en efecto que se ha servido siempre del estado, un parásito del poder".