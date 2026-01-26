Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

El adeudo fiscal de 51 mil mdp de Ricardo Salinas Pliego no fue liquidado en la fecha límite, ya que el empresario se encuentra en un proceso de negociación.
–Información en desarrollo
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego no pagó el viernes, cuando se le venció el plazo para liquidar 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales, porque está negociando con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los descuentos contemplados en la Ley, informó esta mañana la Presidenta de México. Así lo plantearon desde el viernes "Los Periodistas", programa de SinEmbargo Al Aire.