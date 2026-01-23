La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

El presidente del Grupo Salinas debe pagar este día o manifestar su intención de saldar los miles de millones de pesos que debe a la Hacienda mexicana desde hace 16 años.

Ciudad de México, (SinEmbargo).- Ha sido una telenovela en abonos chiquitos. Ricardo Salinas Pliego se ha negado a pagar sus impuestos y ha recurrido a los tribunales. Pero esa telenovela ha llegado hoy a uno de sus plazos fatales: debe pagar o al menos comprometerse a hacerlo o, en cambio, enfrentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, enfrenta este viernes 23 de enero la fecha fatal para que pague o manifieste su intención de pagar 51 mil millones de pesos de impuestos, una parte de la deuda de más de 74 mil millones que desde hace 16 años se negó a liquidar mediante una estrategia jurídica dilatoria a la que, en noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le puso punto final y ahora, si no paga, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá embargar bienes, cuentas bancarias y activos de sus empresas.

Tras su derrota judicial en la SCJN, en una de las mayores disputas fiscales que ha habido en México, el SAT, el organismo recaudatorio del gobierno federal, informó que este viernes se cumplen los cinco días hábiles que le otorgó a Grupo Salinas para que manifieste su decisión de pagar los 51 mil millones de pesos y puede acceder a un descuento de hasta el 39 por ciento, según lo establece el Código Fiscal de la Federación.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que Grupo Salinas recibió la notificación de pago el viernes y en ese momento comenzó el plazo de cinco días hábiles, que se cumplen este viernes 23. “El Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana”, dijo el funcionario en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el lunes 19.

La mañana de este viernes, sin hacer alusión al plazo que se cumple para que pague su deuda, Salinas Pliego publicó en sus redes sociales una fotografía en la que posa armado con un revólver antiguo y una gorra azul marino con las siglas MACC de su Movimiento Anti Crimen y Corrupción, que aboga por la “vida, propiedad y libertad”, como lo anuncio el año pasado. “Vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México!!! Que el #CartelDeTabasco no siga destruyendo al país y robándonos impunemente, no se dejen”, escribió el magnate sin hacer alusión a su deuda.

Y ayer, el presidente de Grupos Salinas acudió al 30 Aniversario del programa de espectáculos Ventaneando, en TV Azteca, en el que dijo que el camino que ha recorrido “no ha sido fácil”. Aseguró que los “gobernícolas” despojan a la gente trabajadora de todo y dan muy poco a cambio. Dijo que le encanta tomar vacaciones en Miami, Estados Unidos, pero no le gustaría estar en ese país de “exiliado”, porque señaló que eso “es lo que está en juego”.

Desde 2008, las empresa de Grupo Salinas, entre ellas Grupo Elektra y TV Azteca, dejaron de pagar en varios ejercicios fiscales, gracias a una estrategia jurídica en los tribunales que llegó a su punto fiscal en de noviembre, cuando la SCJN no le concedió el amparo y desde entonces Salinas Pliego se dice un “perseguido político”.

Su estrategia de contravenir las decisiones de las autoridades inicio un nuevo capítulo al acudir, el 13 de enero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que presentó una denuncia formal contra el Estado mexicano, debido a “un acoso sistemático por parte del gobierno: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.

Expuso: “¿Quiénes tenemos que pelear? Los que trabajamos. Qué ironía. Pues es que la inmensa mayoría de las personas trabajan, no viven del cuento, no están siendo despojados injustamente por un régimen que está equivocado. Pues bueno, pero ese es otro tema”.

Salinas Pliego alega que no se trata sólo de un ataque contra su persona, sino contra todos. “Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión. En México se está intentando imponer el miedo como método de control”.

En caso de que Salinas Pliego se niegue a pagar los 51 mil millones de pesos, el SAT iniciará un procedimiento administrativo de ejecución, que incluye el embargo de bienes, cuentas bancarias y activos de sus empresas.

Salinas Pliego también debe en Estados Unidos más 580 millones de dólares de TV Azteca y otros compromisos legales, como la fianza de 25 millones de dólares depositada en septiembre de 2025 para evitar medidas cautelares en un litigio con la empresa AT&T.

En marzo de 2004, SinEmbargo reveló que la deuda de Salinas Pliego ascendía a 68 mil millones de pesos, con base en todos los litigios que sus empresas mantenían en los tribunales y, ante esta información, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al SAT y a la Procuraduría Fiscal precisar el monto, que sumó 63 mil millones de pesos.

En junio del año pasado, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las deuda de impuestos acumulada del Grupo Salinas era de 74 mil millones de pesos y la SCJN, en noviembre, fijó el monto de siete créditos fiscales en 51 mil millones de pesos que Salinas Pliego debe pagar este viernes.

Todavía están pendientes de resolverse en tribunales otros créditos fiscales por más de 25 mil millones de pesos, que con los criterios jurídicos avalados por la SCJN implican que las sentencias serán negativas para Salinas Pliego.