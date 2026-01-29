El Trofeo de la Copa Mundial recorrerá varias ciudades de México, te contamos todo

La Copa del Mundo 2026 dará inicio el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, inmueble que se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Copa Mundial de la FIFA está muy cerca y México ya está listo para recibir a la fiesta más grande del futbol, pero para ir calentando motores y como sede de este evento, los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad de ver y tomarse la foto con el Trofeo original de la la Copa del Mundo.

¿Cuántos boletos hay para este mundial?

Carmen Méndez, VP marketing de Coca Cola México, explicó que tienen preparados muchos planes y experiencias como el tour del trofeo, dinámicas para regalar playeras, además de 5 latas conmemorativas y 10 pines coleccionables.

Por su parte, Jürgen Mainka, director de la oficina de FIFA México, señaló que una copa de este tamaño necesita la coordinación de todas las autoridades y de la industria privada. Afirmó que la emoción del mundial comienza desde ahora con el tour del trofeo, que se convierte en la antesala del mundial y lleva la emoción del fútbol y el trofeo más famoso del mundo a varias sedes.

"El tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA presentado por Coca-Cola será histórico, al convertirse en una edición especial con el mayor número de paradas en todo este país. Esto responde a un objetivo muy claro, acercar el torneo a más personas, a más familias y a más regiones de nuestro querido país", dijo.

Y agregó: "La Copa Mundial de la FIFA no solo se juega en los estadios, se vive en las calles, las plazas y los lugares tan emblemáticos como este en el que nos encontramos hoy en día. Para dimensionar este momento, esta Copa Mundial de la FIFA contará con alrededor de 7 millones de boletos. En la última fase de venta tuvimos más de 500 millones de solicitudes, lo que muestra un claro interés impresionante alrededor del mundo. En México esperamos más de 800 mil personas en nuestros estadios, mientras que los tres FIFA Fan Festivals esperamos más de 6 millones de personas disfrutando de esta de esta fiebre mundialista".

¿Dónde estará el Trofeo de la Copa del Mundo y cuándo?

Patricio Caso, director senior de asuntos públicos, comunicación y sustentabilidad de Coca-Cola, apuntó que la Copa del Mundo FIFA 2026 será la más grande que hayamos vivido.

Caso destacó que el Trofeo de la Copa Mundial de FIFA lleva ya 25 días viajando por el mundo en una gira global que tendrá 75 paradas y durará 150 días; México será el primer país de la región que visite.

El Trofeo visitará varias ciudades mexicanas, aquí te dejamos los detalles:

Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo en el Estadio Guadalajara

León, el 4 y 5 de marzo en Poliforum

Veracruz, del 6 al 7 de marzo en el WTC

Chihuahua, el 9 y 10 de marzo en el Centro de Convenciones

Querétaro, el 11 y 12 de marzo en el Centro de Congresos

Monterrey, del 14 al 16 de marzo en el Estadio Monterrey

Puebla, el 18 y 19 de marzo en el Centro de Congresos

Chichen Itzá el 20 de marzo

Mérida, el 21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos

Ciudad de México, del 5 al 8 de junio en Utopía Mixiuhca

"Lo más importante es que todos eh todos los fans que nos acompañan podrán tomarse la foto con el trofeo original, que ese es el momento cúspide en todas estas experiencias", dijo Caso.

¿Cuánto cuesta el acceso?

La entrada será sin costo, sólo habrá que registrarse previamente en el siguiente link sin importar la ciudad en la que se desee acceder a la experiencia. Recomendaron estar atentos en el mismo link para conocer cómo participar próximamente.