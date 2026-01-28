¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Omar López

28/01/2026 - 10:29 am

Placa Mundial México 2026

El Gobierno de la Ciudad de México entregará las matrículas con diseños mundialistas en los módulos fijos de control vehicular y licencias.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Durante enero de este año el Gobierno de la Ciudad de México permitió el registro general para comprar una de las 60 mil placas vehiculares con diseños conmemorativos alusivos a la Copa Mundial de Futbol 2026 con costo de mil 500 pesos.

“El objetivo es que las y los automovilistas puedan portar con orgullo un emblema que celebra nuestra cultura deportiva, pero al mismo tiempo mantenemos el compromiso con la seguridad vial, la legalidad y la identificación vehicular moderna”, explicó Héctor Ulises García Nieto, secretario de movilidad de la Ciudad de México en conferencia de prensa.

De acuerdo con el comunicado oficial referente a las placas conmemorativas, al llenar la solicitud y realizar el pago, se te agendará una cita para poder recogerla en el módulo fijo de control vehicular y licencias más cercano al domicilio que registraste en el trámite.

¿Dónde puedo recoger mi placa conmemorativa del Mundial 2026?

Placa Mundial México 2026
Existen tres diseños disponibles de la placa conmemorativa. Foto: Semovi.

La página del trámite de placas conmemorativas indica que una vez realizado el pago recibirás un correo electrónico con la fecha de febrero en el que puedes recoger tu placa conmemorativa. 

De acuerdo con el directorio del gobierno capitalino, la Ciudad de México cuenta con los siguientes módulos fijos para trámites vehiculares en sus alcaldías: 

  • Benito Juárez: Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores C.P. 03320.
  • Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl Col. San Diego Churubusco C.P. 04120.
  • Cuajimalpa: Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003 Col. Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento.
  • Cuajimalpa: Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja Col. Cuajimalpa C.P. 05000.
  • Cuauhtémoc: Av. Insurgentes Sur #263 planta baja Col. Roma Norte C.P. 06700.
  • Cuauhtémoc: Calle Jesús García #50 Col. Buenavista C.P. 06350.
  • Gustavo A. Madero: 5 de febrero s/n Col. Aragón La Villa C.P. 0750.
  • Iztacalco: Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B Col. Ramos Millán C.P. 08000.
  • Iztapalapa: Cuauhtémoc #6 Col. San Pablo C.P. 09000.
  • La Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera #1 Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200.
  • Miguel Hidalgo: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J 24 1er. piso Col. Verónica Anzures C.P. 11300.
  • Tláhuac: Calle Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel  C.P. 13070.
  • Xochimilco: Av. 20 de noviembre #6 Col. San Marcos C.P. 16050.

El gobierno capitalino se compromete a entregar la placa el mismo día o, en su caso, en un máximo de tres días para agilizar el proceso de recolección.

Los objetivos de la placa conmemorativa de la Copa del Mundo 2026 

Brugada presenta placa conmemorativa
Al presentar los tres modelos de placa vehicular, la Jefa de Gobierno aclaró que se trata de una edición limitada para autos particulares y busca convertirse en un distintivo para aficionados que deseen un recuerdo oficial de la justa mundialista. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Las placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México tienen como objetivo principal celebrar el hito histórico de ser la primera ciudad en el mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas. 

A través de tres diseños distintos (en colores amarillo, negro y blanco) que incorporan elementos de identidad cultural como el ajolote, el gobierno busca fomentar el orgullo ciudadano y permitir que los aficionados porten un distintivo oficial que funcione como un recuerdo físico y exclusivo de este evento deportivo de relevancia internacional.

Esta medida también busca incentivar a los propietarios de vehículos particulares (incluyendo aquellos registrados en otros estados) a regularizar su situación fiscal y administrativa, ofreciendo beneficios como la condonación del costo por la baja de las placas anteriores para facilitar la transición al nuevo modelo.

Por su parte, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), se espera que con el programa de placas conmemorativas el gobierno capitalino recaude alrededor de 90 millones de pesos que se invertirán en obras de movilidad.

