Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial; "¡manténganse alejados de EU!"

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 1:03 am

Joseph Blatter llama a no ir a EU por el Mundial.

El exadministrador y exdirigente deportivo se sumó al llamado de diplomáticos, activistas y distintas organizaciones, en respuesta a las políticas impuestas por Trump.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El expresidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación​ (FIFA), Joseph Blatter, hizo un llamado el lunes para que los aficionados a este deporte no viajen a Estados Unidos (EU) durante la Copa Mundial de Futbol de 2026 por razones de seguridad.

Por medio de una publicación en redes sociales, el exadministrador y exdirigente deportivo suizo trajo a cuenta una entrevista realizada por el diario suizo Tages-Anzeiger al abogado Mark Pieth, cuya especialidad son los casos de corrupción y fue encargado por el propio "Sepp" Blatter, entre 2011 y 2014, de crear un plan de lucha contra la corrupción al interior de la FIFA.

"Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡manténganse alejados de Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial", escribió en su cuenta de X el expresidente de la FIFA, quien dimitió de su cargo en 2015 tras ser acusado de estafa. No obstante, tanto Blatter como el entonces jefe de la UEFA, Michel Platini, fueron definitivamente absueltos en 2025 por la justicia suiza.

Por su parte, Pieth afirmó el pasado jueves respecto al contexto actual en EU que "lo que estamos viendo en el plano interno —la marginación de los opositores políticos, los abusos de los servicios de inmigración, etc— difícilmente anima a los aficionados a ir allí".

Diplomáticos, activistas y ONGs llaman Mundial de Futbol 2026

Apenas el 12 de enero, diplomáticos, activistas y distintas organizaciones hicieron un llamado a boicotear el Mundial de Futbol 2026, en respuesta a las políticas impuestas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de migrantes y visitantes, así como a la intervención de su gobierno en Venezuela y al secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

Uno de los activistas que se sumó a este llamado fue el excandidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos Ajamu Baraka, quien a través de sus redes sociales expresó: “Si Estados Unidos se está desconectando del mundo, ¿por qué el mundo no debería desconectarse de Estados Unidos a partir de la Copa del Mundo, especialmente porque el asesinato cometido por ICE en Minnesota confirma que Estados Unidos no es un lugar seguro para visitantes e inmigrantes?".

Mohamad Safa, un diplomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y director del Consejo Económico y Social (ECOSOC), también anunció públicamente que canceló sus planes para asistir al Mundial 2026, ante el riesgo latente de que se lleven a cabo “detenciones arbitrarias”. “El Mundial no debe celebrarse en un estado policial que dispara a personas inocentes en las calles”, sostuvo el diplomático.

A lo anterior se suma el mensaje de Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional (AI), quien advirtió que las decisiones de Trump de retirarse de convenios y tratados internacionales "no son sólo crueles, racistas y discriminatorias, sino que, sin duda, también son devastadoramente miopes al menoscabar los intereses de las personas en Estados Unidos y en todo el mundo”.

