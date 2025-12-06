La Selección Mexicana ya tiene rivales para el Mundial; aquí las fechas y horarios

Tras el sorteo que eligió a los grupos del Mundial 2026, este sábado la FIFA anunció el calendario completo de la justa mundialista.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Selección Mexicana ya tiene rival asignado para inaugurar el Mundial de Futbol 2026. El tricolor se enfrentará contra Sudáfrica el próximo 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte (también conocido como Estadio Azteca).

Esta es la segunda ocasión en que el partido inaugural de la justa mundialista vuelve a colocar a las mismas selecciones nacionales. Al igual que hace 16 años, México y Sudáfrica arrancarán los partidos que disputarán la copa de esta edición.

Aquella ocasión fue para abrir el telón del Mundial 2010 que se llevó a cabo precisamente en Sudáfrica. Ahora, los jugadores mexicanos intentarán calificar para los dieciseisavos de final en el corazón de nuestro país en el Estadio Ciudad de México (Banorte).

Para el segundo encuentro del equipo que dirige Javier "El Vasco" Aguirre, los nacionales se trasladarán a la capital tapatía en Jalisco par disputar la cancha contra Corea del Sur el jueves 18 de junio en punto de las 19:00 horas.

104 partidos. Confirmados. El calendario de la #CopaMundialFIFA 2026™ ⤵️ pic.twitter.com/WuEgMiWhXG — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2025

Para el tercer partido de esta preliminar clasificatoria el conjunto azteca se enfrentará contra el ganador de repechaje de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que definirán Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte. Este partido tendrá lugar en el estadio de la Ciudad de México el 24 de junio a las 19:00 horas.

El día de ayer se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundial del próximo año, en el que México se convertirá por primera vez en el país que reciba tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial?

Además del grupo A, del que forma parte la Selección Mexicana, el resto del conjunto mundialista quedó de la siguiente manera:

El Grupo B quedó conformado por Canadá, también coanfitrión de esta edición, Catar, Suiza y el ganador del repechaje europeo, que saldrá de entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

El Grupo C tendrá a Brasil como cabeza de serie, acompañado por Marruecos, Haití y Escocia.

#GrupoA | @FIFAWorldCup 2026. ✨ MÉXICO 🇲🇽

Corea del Sur 🇰🇷

Sudáfrica 🇿🇦

Repesca Europa 4 🌍 Este Grupo representa mucho más que rivales: es el comienzo de un camino que recorreremos en casa, acompañados por millones de voces que sienten, viven y sueñan con nosotros.… pic.twitter.com/flfzNRm4oK — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

El Grupo D corresponde a Estados Unidos, el tercer anfitrión, junto a Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El Grupo E está integrado por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

El Grupo F fue para Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje europeo entre Polonia, Albania, Ucrania y Suecia.

El Grupo G incluye a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El Grupo H quedó completamente definido con España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El Grupo I lo integran Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje de la FIFA entre Irak, Bolivia y Surinam.

El Grupo J incluye a la actual campeona del mundo, Argentina, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Vayan apuntando las fechas 🗒️✅ Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas. ¿Desde dónde nos apoyarán?#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/NLY0NvaD6W — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025

El Grupo K tiene a Portugal, Colombia, Uzbekistán y el vencedor del repechaje de la FIFA entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

El Grupo L, el último, está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.