La Selección Mexicana ya tiene rivales para el Mundial; aquí las fechas y horarios

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 3:52 pm

La Selección Mexicana ya tiene rival asignado para inaugurar el Mundial de Futbol 2026. El tricolor se enfrentará contra Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

Sedes mexicanas presentan avances para Mundial: movilidad, seguridad, infraestructura

Mundial Social: México alista actividades deportivas, culturales y sociales para 2026

Tras el sorteo que eligió a los grupos del Mundial 2026, este sábado la FIFA anunció el calendario completo de la justa mundialista.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Selección Mexicana ya tiene rival asignado para inaugurar el Mundial de Futbol 2026. El tricolor se enfrentará contra Sudáfrica el próximo 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte (también conocido como Estadio Azteca).

Esta es la segunda ocasión en que el partido inaugural de la justa mundialista vuelve a colocar a las mismas selecciones nacionales. Al igual que hace 16 años, México y Sudáfrica arrancarán los partidos que disputarán la copa de esta edición.

Aquella ocasión fue para abrir el telón del Mundial 2010 que se llevó a cabo precisamente en Sudáfrica. Ahora, los jugadores mexicanos intentarán calificar para los dieciseisavos de final en el corazón de nuestro país en el Estadio Ciudad de México (Banorte).

Para el segundo encuentro del equipo que dirige Javier "El Vasco" Aguirre, los nacionales se trasladarán a la capital tapatía en Jalisco par disputar la cancha contra Corea del Sur el jueves 18 de junio en punto de las 19:00 horas.

Para el tercer partido de esta preliminar clasificatoria el conjunto azteca se enfrentará contra el ganador de repechaje de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que definirán Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte. Este partido tendrá lugar en el estadio de la Ciudad de México el 24 de junio a las 19:00 horas.

El día de ayer se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundial del próximo año, en el que México se convertirá por primera vez en el país que reciba tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial?

Además del grupo A, del que forma parte la Selección Mexicana, el resto del conjunto mundialista quedó de la siguiente manera:

El Grupo B quedó conformado por Canadá, también coanfitrión de esta edición, Catar, Suiza y el ganador del repechaje europeo, que saldrá de entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

El Grupo C tendrá a Brasil como cabeza de serie, acompañado por Marruecos, Haití y Escocia.

El Grupo D corresponde a Estados Unidos, el tercer anfitrión, junto a Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El Grupo E está integrado por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

El Grupo F fue para Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje europeo entre Polonia, Albania, Ucrania y Suecia.

El Grupo G incluye a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El Grupo H quedó completamente definido con España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El Grupo I lo integran Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje de la FIFA entre Irak, Bolivia y Surinam.

El Grupo J incluye a la actual campeona del mundo, Argentina, junto a Argelia, Austria y Jordania.

El Grupo K tiene a Portugal, Colombia, Uzbekistán y el vencedor del repechaje de la FIFA entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

El Grupo L, el último, está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

