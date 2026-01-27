Brote de Sarampión en Baja California 2026: ¿Dónde puedes vacunarte?

La Secretaria de Salud advirtió que esta enfermedad es más contagiosa que el COVID-19 si no se cuenta con las defensas necesarias.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSA) alertó sobre un aumento en los contagios de sarampión al inicio de este año. La facilidad con la que se transmite este virus ha provocado que el brote se convierta en una preocupación inmediata y se intensifiquen las jornadas de vacunación en todo el país.
“El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destaca un comunicado de la SSA del 20 de enero.
Como una medida de contención para detener los contagios, la Salud informó sobre la adquisición de 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, las cuáles se aplicarán de forma gratuita en los diferentes centros de salud dentro del territorio nacional. Si eres de Baja California a continuación te explicamos dónde puedes vacunarte.
Centros de salud donde puedes vacunarte gratis en Baja California
Durante la campaña de vacunación nacional contra el sarampión 2026 puedes llamar al número 079 y marcar 7 para recibir información sobre el centro de salud más cercano a tu ubicación con vacunas gratuitas disponibles.
De acuerdo con el directorio de unidades y hospitales del Gobierno de Baja California los centros de salud se encuentran en las siguientes ubicaciones:
- Ensenada: Av. Ruiz No. 1380 y Calle 14 Zona Centro C.P. 22800 Con número de atención al (646)-178-04-62.
- Ensenada: Av. Vicente Guerrero No. 221, Col. Vicente Guerrero C.P. 22920.
- Ensenada: Carretera Transpeninsular s/n km 111, Ex-Ejido Chapultepec C.P. 22785. Con número de atención al (646) 176-7601 ext. 3402.
- Ensenada: Calle Séptima No. 561 Local 7, entre Calles Miramar y Gastélum
- Zona Centro C.P. 22800.
- Mexicali: Av. Arturo Bernal No. 1188 esq. Boulevard Lázaro Cárdenas Ex-Ejido Coahuila, C.P. 21360. Con número de atención al (686) 5596601.
- Mexicali: Calle del Hospital s/n Centro Cívico C.P. 21000. Con número de atención al (686) 5561123.
- Mexicali: Av. De la Claridad s/n, Plutarco Elías Calles C.P. 21376 con número de atención al (686) 564-1640.
- Mexicali: Calle de la Patria No. 808, Centro Cívico C.P. 21000 con número de atención al (686) 556-1325.
- Playas de Rosarito: Calle Galilea No. 2200 Fracc. Villa Turística C.P. 22710. Con número de atención al (661) 612-6159 ext. 5108.
- Tecate: Avenida 5ta. No. 69, Benito Juárez C.P. 21480. Con número de atención al (665) 654-0806 ext. 5302.
- Tijuana: Boulevard Insurgentes esq. con Camichin No. 19811 Praderas de La Mesa, Del. Cerro Colorado C.P. 22224. Con número de atención al
- (664)-902-13-92.
- Tijuana: Av. Centenario No. 10851 Zona Urbana Río Tijuana C.P. 22010. Con número de atención al (664) 684-0325 exts. 2411.
- Tijuana: Boulevard Aguacaliente esq. Con Boulevard Cuauhtémoc Norte No. 2430 Col. Revolución, Del. Centro C.P. 22106.
Recomendaciones para acudir a vacunarse
La vacunación en contexto de brote activo suele simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:
- No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.
- Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).
- Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.
Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.