Brugada destaca que "Vida Plena, Corazón Contento" ha evitado 75 suicidios escolares

El Gobierno capitalino implementó un plan de salud mental para prevenir casos de suicidio o consumo de drogas en estudiantes.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- A casi un año de su implementación, la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento” ayudó a evitar 75 suicidios de jóvenes, además de prevenir casos de violencia sexual o acoso escolar contra estudiantes de secundaria y nivel medio superior de la Ciudad de México (CdMx), dio a conocer este lunes la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Desde marzo del 2025 a la fecha, este programa ha beneficiado a 593 mil alumnas y alumnos, con lo que se convirtió en el más importante en materia de salud mental que se ha implementado en la historia de la capital, resaltó la mandataria capitalina.

“Estos significa salvar vidas, significa futuros de jóvenes protegidos que continúan, y la certeza de que llegar a tiempo hace la diferencia”, recalcó Brugada.

La Jefa de Gobierno habló de la importancia de cuidar la salud mental, ya que cuidar la mente y las emociones es tan importante como el aspecto físico, en un mensaje dirigido a la comunidad estudiantil durante su visita a la Escuela Secundaria Diurna número 148 “Lao Tse”, en la Alcaldía Iztacalco.

Cuidar la salud emocional de nuestras niñas, niños y jóvenes es tarea del @GobCDMX, por eso con la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento” más de 200 profesionales en salud mental visitan 802 secundarias y 285 planteles de media superior, alcanzando a más de 700 mil… pic.twitter.com/PFV2JTkGl8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 26, 2026

¿Cómo ayuda el programa a la salud mental de estudiantes?

La estrategia “Vida Plena, Corazón Contento” tiene como metas principales prevenir los suicidios y el consumo de sustancias psicoactivas entre las y los estudiantes de secundaria y bachillerato que asisten a planteles de la CdMx.

Este programa cuenta con el apoyo de 200 especialistas en salud mental que realizan visitas quincenales a 812 escuelas secundarias y 285 planteles de educación media superior, con el objetivo de dar atención a las alumnas y los alumnos que lo requieran.

El personal de salud está capacitado para brindar orientación en temas como depresión, ansiedad, diversas violencias, pensamientos suicidas o consumo de drogas, además de que también brinda atención al personal docente, directivos y padres de familia.

La Jefa de Gobierno destacó que desde enero del 2025 a la fecha, los especialistas que forman parte de la estrategia "Vida Plena, Corazón Contento" llevaron a cabo 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas, pláticas y espacios de escucha activa, beneficiando a 700 mil personas, de las cuales 593 mil son estudiantes y el resto madres o padres de familia e integrantes de la comunidad educativa.