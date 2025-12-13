El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

The Conversation

13/12/2025 - 3:06 pm

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ariadna Montiel destaca reducción de pobreza y desigualdad con la 4T ante diputados

DATOS ¬ La brecha entre el salario de los ricos y el de los pobres adelgazó con AMLO

El COVID-19 no sólo dejó muerte, pérdidas y luto… También problemas de salud mental

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores de índole socioeconómica, incide en el surgimiento de enfermedades mentales lo que subraya la urgencia de incluir el entorno como parte de los elementos a abordad en la atención a la salud mental. 

Reino Unido, 13 de diciembre (TheConversation).- Si alguna vez se ha parado a pensar en por qué sufrimos determinadas enfermedades, en particular aquellas relacionadas con la salud mental, seguramente se le hayan venido a la cabeza factores como la genética, las experiencias personales o el consumo de ciertas sustancias.

Pero ¿y si el lugar donde vivimos también jugara un papel clave? Nos referimos al barrio, a la calle, a la zona de la ciudad en la que desarrollamos nuestra vida y que, seguramente, está muy condicionada por factores socioeconómicos.

Una de las patologías mentales más impactantes son los primeros episodios psicóticos. Se trata de alucinaciones, delirios, conductas desorganizadas e, incluso, ideaciones suicidas asociadas a la angustia que suelen manifestarse entre el final de la adolescencia y los 30 años, y afectan a todas las áreas de la vida. Por eso, su detección precoz implicaría contener las consecuencias sobre el futuro laboral, la formación y, en definitiva, el proyecto vital de la persona afectada.

Mapeando la salud mental de una ciudad

Un grupo de investigadores e investigadoras nos hicimos la siguiente pregunta: ¿podría la dirección de nuestra casa condicionar el hecho de sufrir, por ejemplo, un primer episodio psicótico? Para averiguarlo, analizamos 106 casos de pacientes que lo experimentaron entre 2016 y 2022 en la ciudad de Albacete. Todos los casos se recogieron a través de un programa especializado del Hospital Perpetuo Socorro de esta localidad.

Primero se ubicaron en el mapa y se compararon con 383 controles aleatorios. Tales controles permiten, entre otras cosas, determinar las zonas con una mayor densidad de población y filtrar ese efecto sobre el número de episodios psicóticos: de no hacerlo así, tendríamos más casos allá donde vive más gente y no podríamos determinar si el factor que queríamos estudiar era el culpable o no. Esta metodología permitió identificar zonas donde el riesgo real era significativamente más alto.

El análisis no sólo se centró en la situación geográfica del domicilio del paciente, sino que se tuvieron en cuenta otros factores de riesgo individuales ya conocidos como el consumo de sustancias. Pero lo novedoso aquí fue el análisis de cómo factores socioeconómicos y geográficos pueden contribuir a la aparición de un primer episodio psicótico.

Desigualdades económicas y género

Los resultados revelaron que las áreas con menores ingresos registraban tasas significativamente más altas de incidencia de ese primer episodio. Así se pone de manifiesto que las desigualdades económicas, lejos de ser un factor aislado, ejercen una influencia importante en la vulnerabilidad a trastornos mentales graves, amplificando las brechas ya existentes en la salud mental.

Además, las mujeres de esas áreas se perfilaron como un grupo especialmente vulnerable, no sólo por las adversidades económicas, sino también por enfrentarse a una intersección de factores que agravan su situación.

Este escenario evidencia la urgente necesidad de diseñar e implementar enfoques de intervención que sean profundamente sensibles al sexo, reconociendo las realidades diferenciadas que afronta la población femenina. Abordar dicha vulnerabilidad con estrategias específicas es clave para romper el círculo de desigualdad y garantizar una atención en salud mental más equitativa y efectiva, con especial atención a las zonas de la ciudad más desfavorecidas.

La precisión espacial como herramienta de salud pública

El uso de herramientas de estadística espacial permitió ajustar los datos por densidad poblacional, asegurando que los resultados reflejaran riesgos reales y no simples concentraciones de población. Esto hace posible dirigir recursos hacia las áreas más vulnerables con intervenciones específicas, como programas de detección temprana o mejora en el acceso a servicios de salud mental.

Por otra parte, integrar herramientas como la cartografía catastral en futuros estudios podría aportar un nivel de precisión sin precedentes al análisis espacial. La cartografía catastral, con su capacidad para proporcionar datos detallados sobre el uso del suelo, la densidad y características de las edificaciones, la distribución de recursos y las características demográficas, ofrece una base sólida para identificar con exactitud las áreas de mayor riesgo. Este enfoque representa un cambio de paradigma, aportando evidencias relevantes de la importancia de considerar el entorno como un elemento crucial en la salud mental.

Hacia un modelo inclusivo y sostenible

Nuestro estudio no sólo representa un avance académico, sino que puede constituir una hoja de ruta para diseñar políticas públicas más equitativas y centradas en las necesidades reales de las comunidades. Al conectar los puntos entre salud mental, desigualdades económicas y planificación urbana, se resalta el papel fundamental del entorno en la prevención y tratamiento de trastornos psicóticos.

Porque, como demuestra este trabajo, el lugar donde vivimos importa, pero también importa quiénes somos y las desigualdades que afrontamos. Abordar esas disparidades estructurales no es sólo una cuestión de justicia, sino una necesidad para construir un futuro más saludable, equitativo y sostenible.

Prevenir trastornos como el primer episodio psicótico no debe ser visto como una tarea individual, sino como un esfuerzo colectivo que coloque a las mujeres y a las comunidades más vulnerables en el centro de las estrategias de salud pública.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE THE CONVERSATION. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

The Conversation

The Conversation

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

+ Sección

Galileo

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
3

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

Mina Aranzazú
4

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
5

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

La FGR niega que trabaje por consigna.
6

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
7

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

Peter Greene, actor de La Máscara, es hallado muerto en su departamento.
8

Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, es hallado muerto en su apartamento

Autobús se vuelca en la México–Tampico y deja un saldo de cinco fallecidos.
9

Autobús vuelca en carretera México-Tampico; hay al menos cinco muertos y 20 heridos

Funcionario es asesinado en alcoholímetro.
10

Funcionario municipal en Oaxaca es asesinado durante un operativo de alcoholímetro

Cierran Zooleón
11

Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

Abraham Quintanilla
12

Abraham Quintanilla, padre de Selena y creador de Los Dinos, muere a los 86 años

Enrique Estrada, director del DIF, es hallado muerto en su casa.
13

Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
14

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.
15

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.
1

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Autobús se vuelca en la México–Tampico y deja un saldo de cinco fallecidos.
2

Autobús vuelca en carretera México-Tampico; hay al menos cinco muertos y 20 heridos

Cierran Zooleón
3

Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

La SSC-CdMx recomendó a la población de la capital a implementar medidas preventivas para evitar el robo a casa habitación en caso de festeje fuera de casa.
4

¿Vas a salir de vacaciones? La SSC-CdMx da recomendaciones para evitar robos en casa

La FGR niega que trabaje por consigna.
5

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

Abraham Quintanilla
6

Abraham Quintanilla, padre de Selena y creador de Los Dinos, muere a los 86 años

Juchipila ejecución de perros.
7

VIDEO ¬ Policías de Juchipila, Zacatecas, capturan y matan a balazos a seis perros

"El limones" es vinculado a proceso.
8

Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

Peter Greene, actor de La Máscara, es hallado muerto en su departamento.
9

Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, es hallado muerto en su apartamento

Enrique Estrada, director del DIF, es hallado muerto en su casa.
10

Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

La SSP de Zacatecas confirma explosión en sus instalaciones.
11

SSP de Zacatecas confirma explosión en sus instalaciones en "prácticas controladas"

Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
12

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela