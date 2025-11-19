Ariadna Montiel destaca reducción de pobreza y desigualdad con la 4T ante diputados

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 4:53 pm

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, presentó un informe ante los diputados el avance registrado en materia de reducción de la pobreza y desigualdad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

¿Esperas Tarjeta del Bienestar? El reparto y reposición inició. Entérate cómo tenerla

¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

La Secretaria destacó la importancia de los programas sociales e indicó que la Cuarta Transformación presenta resultados y avanza con la legitimidad que "nace de la confianza del pueblo". 

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, compareció este miércoles ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que 13 millones 400 mil mexicanos han salido de la pobreza con los gobiernos de la Cuarta Transformación.

"Es un orgullo informar ante esta soberanía que 13 millones 400 mil mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza. Segundo, que la desigualdad se redujo de 0.426 a 0.391 de 2019 a 2024 en la escala de Gini, lo que significa que nuestro país es menos desigual y hay una redistribución justa de la riqueza", apuntó la funcionaria federal.

Montiel destacó que más de 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar con una inversión social de 850 mil millones de pesos, es decir, el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Montiel Reyes señaló que los resultados son claros gracias a una exitosa política de incrementos salariales y al amplio sistema de protección social que está emprendiendo el Gobierno de México con los Programas del Bienestar.

Puntualizó, además, que estos contribuyen a generar un ingreso básico para las personas y han coadyuvado con el incremento, en términos reales, del ingreso de los hogares mexicanos en un 16 por ciento.

Como ejemplo, citó el caso de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que inició con el registro de las mujeres de 63 y 64 años, y se amplió este mismo año a las mujeres de 60 a 62 años. Para este programa social, subrayó, se invierten 23 mil 662 millones de pesos en beneficio de casi tres millones de mujeres.

En materia de prevención y atención primaria, la funcionaria dijo que la dependencia ha implementado el programa Salud Casa por Casa, que otorga consultas médicas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores y personas con discapacidad. Detalló que son aproximadamente 20 mil servidores de la salud los que se dedican al registro de la historia clínica de los derechohabientes. 

Montiel precisó que para este programa se cuenta con una inversión social de cuatro mil 757 millones de pesos y, a la fecha, se han realizado unas ocho millones 150 mil consultas médicas personalizadas.

"Con una inversión de 484 mil 483 millones de pesos, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga a 13.3 millones de derechohabientes seis mil 200 pesos bimestrales, lo que contribuye a una vejez digna y mayor autonomía", enfatizó.

La funcionaria detalló también que 256 mil madres trabajadoras con hijos menores de cuatro años reciben mil 650 pesos bimestrales, lo que representa una inversión anual de tres mil 185 millones de pesos. 

El agro no quedó fuera del informe que rindió la Secretaria. En este rubro, dijo que para el programa Sembrando Vida se destina un recurso de nueve mil 100 millones de pesos con el que más de 409 mil personas reciben un jornal mensual de seis mil 450 pesos para cultivar sus parcelas con más de mil 200 millones de árboles sembrados.

En materia educativa, indicó que 5.6 millones de estudiantes de secundaria reciben la beca Rita Cetina; tres millones 252 mil estudiantes de educación preescolar y primaria reciben un apoyo; cuatro millones de jóvenes son beneficiados con la beca Benito Juárez; y 409 mil estudiantes de educación superior son acreedores de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

Para apoyar a las y los damnificados de la pasada temporada de lluvias y huracanes, Montiel Reyes dijo que se apoyó a 320 mil personas afectadas con una inversión de 15 mil 700 millones de pesos sólo para apoyos directos a la población.

Además, dijo que se destinaron recursos para las y los connacionales repatriados desde Estados Unidos a sus lugares de origen. "Este programa cuenta con una inversión de 198 millones de pesos", precisó. 

Por último, recordó que con estas acciones se refleja el compromiso del Gobierno ya que, desde el 2019, la inversión social acumulada supera los 4.5 billones de pesos, “una cifra histórica, la política de Bienestar también es una política económica, ya que incentiva el consumo dentro del mercado interno, dinamizando nuestra economía”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Desfile revolución mexiacana
2

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

3

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Sheinbaum
4

Una Presidenta a la defensiva

Alessandra Rojo de la Vega
5

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

7

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
8

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
9

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
10

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Claudia
11

Los muros de Claudia

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

13

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

14

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG