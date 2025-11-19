Ariadna Montiel destaca reducción de pobreza y desigualdad con la 4T ante diputados

La Secretaria destacó la importancia de los programas sociales e indicó que la Cuarta Transformación presenta resultados y avanza con la legitimidad que "nace de la confianza del pueblo".

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, compareció este miércoles ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que 13 millones 400 mil mexicanos han salido de la pobreza con los gobiernos de la Cuarta Transformación.

"Es un orgullo informar ante esta soberanía que 13 millones 400 mil mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza. Segundo, que la desigualdad se redujo de 0.426 a 0.391 de 2019 a 2024 en la escala de Gini, lo que significa que nuestro país es menos desigual y hay una redistribución justa de la riqueza", apuntó la funcionaria federal.

Montiel destacó que más de 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar con una inversión social de 850 mil millones de pesos, es decir, el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Montiel Reyes señaló que los resultados son claros gracias a una exitosa política de incrementos salariales y al amplio sistema de protección social que está emprendiendo el Gobierno de México con los Programas del Bienestar.

Puntualizó, además, que estos contribuyen a generar un ingreso básico para las personas y han coadyuvado con el incremento, en términos reales, del ingreso de los hogares mexicanos en un 16 por ciento.

Como ejemplo, citó el caso de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que inició con el registro de las mujeres de 63 y 64 años, y se amplió este mismo año a las mujeres de 60 a 62 años. Para este programa social, subrayó, se invierten 23 mil 662 millones de pesos en beneficio de casi tres millones de mujeres.

En materia de prevención y atención primaria, la funcionaria dijo que la dependencia ha implementado el programa Salud Casa por Casa, que otorga consultas médicas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores y personas con discapacidad. Detalló que son aproximadamente 20 mil servidores de la salud los que se dedican al registro de la historia clínica de los derechohabientes.

Montiel precisó que para este programa se cuenta con una inversión social de cuatro mil 757 millones de pesos y, a la fecha, se han realizado unas ocho millones 150 mil consultas médicas personalizadas.

"Con una inversión de 484 mil 483 millones de pesos, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga a 13.3 millones de derechohabientes seis mil 200 pesos bimestrales, lo que contribuye a una vejez digna y mayor autonomía", enfatizó.

La funcionaria detalló también que 256 mil madres trabajadoras con hijos menores de cuatro años reciben mil 650 pesos bimestrales, lo que representa una inversión anual de tres mil 185 millones de pesos.

El agro no quedó fuera del informe que rindió la Secretaria. En este rubro, dijo que para el programa Sembrando Vida se destina un recurso de nueve mil 100 millones de pesos con el que más de 409 mil personas reciben un jornal mensual de seis mil 450 pesos para cultivar sus parcelas con más de mil 200 millones de árboles sembrados.

En materia educativa, indicó que 5.6 millones de estudiantes de secundaria reciben la beca Rita Cetina; tres millones 252 mil estudiantes de educación preescolar y primaria reciben un apoyo; cuatro millones de jóvenes son beneficiados con la beca Benito Juárez; y 409 mil estudiantes de educación superior son acreedores de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Para apoyar a las y los damnificados de la pasada temporada de lluvias y huracanes, Montiel Reyes dijo que se apoyó a 320 mil personas afectadas con una inversión de 15 mil 700 millones de pesos sólo para apoyos directos a la población.

Además, dijo que se destinaron recursos para las y los connacionales repatriados desde Estados Unidos a sus lugares de origen. "Este programa cuenta con una inversión de 198 millones de pesos", precisó.