¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 1:29 pm

La Secretaría de Bienestar publicó el nuevo calendario de pagos de las pensiones y los programas que entrega a la población que más lo necesita.

Las beneficiarias y los beneficiarios de las Pensiones y los Programas del Bienestar recibirán el pago correspondiente al último bimestre del año durante noviembre.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar publicó este lunes el calendario de pagos para el bimestre noviembre-diciembre de las pensiones y los programas que entrega la dependencia a la población que más lo necesita.

Durante este mes se entregarán los apoyos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Las beneficiarias y los beneficiarios de dichos Programas del Bienestar recibirán los recursos correspondientes mediante un depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar, misma que les fue entregada al concluir su registro.

¿Cómo quedó el calendario de pagos de las pensiones y los programas del Bienestar?

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que del lunes 3 al jueves 27 de noviembre las beneficiarias y los beneficiarios de los Programas del Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Los depósitos de la ayuda monetaria se realizarán en días distintos según la letra inicial del primer apellido de cada persona, esto de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Lunes 3 de noviembre: letra A.
  • Martes 4 de noviembre: letra B.
  • Miércoles 5 de noviembre: letra C.
  • Jueves 6 de noviembre: letra C.
  • Viernes 7 de noviembre: letras D, E y F.
  • Lunes 10 de noviembre: letra G.
  • Martes 11 de noviembre: letra G.
  • Miércoles 12 de noviembre: letras H, I, J y K.
  • Jueves 13 de noviembre: letra L.
  • Viernes 14 de noviembre: letra M.
  • Martes 18 de noviembre: letra M.
  • Miércoles 19 de noviembre: letras N, Ñ Y O.
  • Jueves 20 de noviembre: letras P Y Q.
  • Viernes 21 de noviembre: letra R.
  • Lunes 24 de noviembre: letra R.
  • Martes 25 de noviembre: letras S.
  • Miércoles 26 de noviembre: letras T, U y V.
  • Jueves 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Las personas que reciben el apoyo económico de alguno de los Programas del Bienestar podrán consultar si recibieron el depósito bimestral en su tarjeta del Banco del Bienestar mediante alguna de las siguientes alternativas:

  • Utilizando la aplicación del Banco del Bienestar para dispositivos móviles.
  • En cajeros automáticos.
  • Llamando al número 800 900 2000.

