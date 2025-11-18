¿Esperas Tarjeta del Bienestar? El reparto y reposición inició. Entérate cómo tenerla

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 8:20 pm

Bienestar inicia reposición de tarjetas vencidas en todo el país

El Gobierno federal inició la reposición de 744 mil tarjetas del Bienestar vencidas y confirmó fecha de entrega para nuevos beneficiarios.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México inició este lunes la reposición de las tarjetas del Bienestar que ya no están vigentes, tras detectar más de 744 mil plásticos vencidos en todo el país, y a fin de asegurar los pagos correspondientes al último bimestre del año.

El anuncio fue realizado por el Coordinador Nacional de Becas del Bienestar, Julio León, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al recordar que los apoyos se entregan de forma bimestral y que los calendarios avanzan de acuerdo con la inicial del primer apellido. Sin embargo, no se detalló el proceso para realizar este trámite.

Asimismo, Julio León anunció que también comenzará la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, quienes realizaron su registro durante meses anteriores como parte del proceso de incorporación al ciclo escolar 2025.

¿Cuándo se entregarán las tarjetas a nuevos beneficiarios?

La entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios iniciará la próxima semana, por lo que se pidió a los estudiantes y familias mantenerse atentos a la información oficial publicada por la Coordinación Nacional de Becas y por el propio Julio León.

Nuevos beneficiarios: A partir del 25 de noviembre de 2025 comenzará la entrega de tarjetas para quienes se registraron en:

  • Beca Rita Cetina (nivel básico)
  • Beca Benito Juárez (educación media superior)
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro (nivel superior)

Reposición de tarjetas vencidas: Si tu tarjeta ya no está vigente, podrás recibir una nueva en las fechas programadas según la inicial de tu primer apellido.

Con estas tarjetas se podrán realizar compras o retirar recursos en las sucursales del Banco del Bienestar, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas.

El coordinador Nacional de Becas detalló que para la Beca Rita Cetina se recibieron un millón 26 mil 315 registros de alumnos de nivel básico, mientras que un millón 717 mil 481 estudiantes fueron inscritos en la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior. Además, se registraron 57 mil 63 solicitudes para el apoyo Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Durante la conferencia matutina, Julio León recordó que este año se atiende a más de 13 millones de becarios de distintos niveles educativos, con una inversión superior a los 73 mil millones de pesos. También señaló que el reto para 2026 será incorporar de manera gradual a casi 12 millones de estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el país.

En cuanto a la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, las autoridades informaron que actualmente se apoyan a ocho millones 851 mil 348 beneficiarios, que incluyen alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Este programa cerrará el ciclo escolar 2024-2025 con una inversión de más de 42 mil millones de pesos.

Respecto al nivel medio superior, el Gobierno de México atiende a cuatro millones 94 mil 419 estudiantes mediante la Beca Benito Juárez, con una inversión superior a los 23 mil millones de pesos. En el nivel superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a 409 mil 266 estudiantes, lo que representa una inversión mayor a siete mil millones de pesos.

El coordinador de Becas indicó que durante el proceso de incorporación se realizaron más de 49 mil asambleas informativas para orientar a madres, padres y estudiantes sobre el trámite de registro. En estos encuentros se atendieron más de dos millones 400 mil personas, quienes recibieron información sobre los programas y sus procesos de operación.

