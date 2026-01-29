Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

El legendario músico compuso y grabó la canción en tiempo récord como respuesta a la violencia de agentes federales y el “terror de Estado” en Minnesota.

Por Ariany Brizuela

Los Ángeles, 29 de enero (LaOpinión).- En una respuesta artística inmediata a la creciente tensión social en Estados Unidos (EU), Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.

El tema es un ataque directo a las tácticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y a las recientes muertes de ciudadanos a manos de agentes federales.

Fiel a su legado como cronista de las luchas sociales en Estados Unidos, “The Boss” reveló a través de sus redes sociales que la urgencia de los hechos dictó el ritmo de la producción: escribió la canción el pasado sábado 24 de enero, la grabó el martes y la publicó ayer mismo.

Springsteen describió el clima actual en Minnesota como un “terror de Estado”, y dedicó la pieza a la memoria de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida en incidentes con agentes federales durante este mes de enero.

En “Streets of Minneapolis”, Springsteen utiliza su característica voz rasposa para relatar los hechos que llevaron a la muerte de Good, quien recibió disparos de un agente de ICE el 7 de enero, y cuestiona abiertamente la versión oficial de lo ocurrido.

La letra no escatima críticas hacia la actual administración, al referirse al “Rey Trump” y a sus “matones federales”, a quienes señala por utilizar tácticas que previamente el músico calificó como “propias de la Gestapo”.

¿En qué contexto sale la canción?

El lanzamiento ocurre en un momento de máxima fricción en Minneapolis. El Alcalde de la ciudad, Jacob Frey, exigió formalmente que el ICE abandone la jurisdicción, una postura que Springsteen apoyó públicamente durante su reciente actuación en el festival Light of Day, en Nueva Jersey.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional defiende las acciones de sus agentes, alegando legítima defensa en el caso de Pretti, la canción de Springsteen se suma al clamor de justicia de comunidades migrantes y activistas locales que denuncian una invasión de tropas federales enmascaradas y fuertemente armadas.

Con este lanzamiento, el autor de Born in the U.S.A. reafirma que, a sus 76 años, su música sigue siendo una herramienta de resistencia. “Streets of Minneapolis” ya está disponible en plataformas digitales, y se perfila como un nuevo himno para los movimientos que exigen una reforma profunda del sistema de control migratorio y el cese de la violencia federal en las ciudades estadounidenses.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.