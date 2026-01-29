Juez bloquea arrestos de ICE y ordena liberación de refugiados detenidos en Minnesota

29/01/2026 - 3:02 am

Un Juez federal de EU bloqueó arrestos de ICE.

Distintas organizaciones manifestaron que las personas detenidas no cometieron ningún delito, y tienen derecho a estar en Estados Unidos, así como a trabajar y a vivir en paz.

Los Ángeles, 29 de enero (LaOpinión).- El Juez federal John Tunheim emitió el miércoles una orden de restricción temporal que impide al gobierno del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, arrestar y detener a refugiados reasentados legalmente en Minnesota bajo la Operación de Reverificación y Fortalecimiento de la Integridad de Refugiados Posterior a la Admisión, también denominada como "Operación PARRIS", mientras se tramita el caso que impugna esta práctica.

Además, se dictaminó que los refugiados legales que han sido detenidos por agentes federales como parte de la Operación PARRIS deben ser liberados de la custodia dentro de cinco días. Dicha operación es una investigación del Departamento de Seguridad Nacional iniciada el 9 de enero, dirigida a aproximadamente seis mil refugiados sin residencia permanente en Minnesota.

La orden se otorgó como parte de una demanda colectiva interpuesta por un grupo de refugiados representados por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), Berger Montague y el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL). Advocates for Human Rights, una organización sin fines de lucro que brinda representación legal en el terreno a los refugiados afectados en Minnesota, es una organización demandante.

“Durante más de dos semanas, los refugiados en Minnesota han vivido aterrorizados por la posibilidad de ser perseguidos y llevados a Texas”, declaró Kimberly Grano, abogada de planta de Litigios de EU en IRAP. “Esta Orden de Restricción Temporal establecerá de inmediato las medidas de seguridad que tanto necesitan ICE y protegerá a los refugiados reasentados de ser objeto de arresto y detención ilegales”.

Refugiados tienen derecho a estar en EU: IRAP

El Juez Tunheim escribió que esta orden es temporal y que no afecta la aplicación legal de las leyes de inmigración por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

“No están cometiendo delitos en nuestras calles ni cruzaron la frontera ilegalmente. Los refugiados tienen derecho a estar en Estados Unidos, a trabajar, a vivir en paz y, lo que es más importante, a no sufrir el terror de ser arrestados y detenidos sin orden judicial ni causa justificada en sus hogares, de camino a servicios religiosos o a comprar alimentos”, citó.

“Nos complace que el Tribunal haya puesto fin a la campaña de terror del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra nuestros vecinos refugiados. El fallo de hoy es una victoria importante y un recordatorio de que nuestros tribunales son un poderoso freno”, declaró E. Michelle Drake, accionista ejecutiva de Berger Montague. “Seguiremos luchando por las comunidades de refugiados e inmigrantes de Minnesota. Minnesota siempre ha acogido con agrado a los refugiados que llegan aquí para escapar de la persecución y construir una nueva vida”.

“Hace dos semanas, agentes armados del ICE comenzaron a encarcelar a refugiados que huyeron de la persecución, llegaron legalmente y construyeron una vida en Minnesota”, declaró Sarah Kahn, abogada principal de CHRCL. “Mediante esta orden, el Juez reconoció que esta práctica brutal e insensata es ilegal y exigió que el gobierno respete las protecciones establecidas para los refugiados”.

