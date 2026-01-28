Trump anuncia “pequeña desescalada” de redadas en Minnesota tras asesinato de Pretti

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 2:58 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció una “pequeña desescalada” de las redadas migratorias en el estado de Minnesota tras el asesinato de dos personas.

La decisión del Presidente estadounidense se dio mientras un Juez federal ordenó al director interino del ICE comparecer por presunto desacato a órdenes judiciales.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció el martes una “pequeña desescalada” de las redadas migratorias en el estado de Minnesota tras el asesinato a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas durante operativos de agencias federales en la ciudad de Minneapolis.

“Vamos a hacer una pequeña desescalada”, declaró Trump en una entrevista con Fox News, en la que aclaró que la decisión “no es una retirada” de las agencias migratorias, sino “un pequeño cambio” en la estrategia desplegada en la región.

El mandatario estadounidense defendió así la salida de Minneapolis del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, uno de los rostros más visibles del operativo Metro Surge, y aseguró que no ha sido relevado formalmente de sus funciones. “Todos los que tienen un negocio saben que a veces se hacen pequeños cambios”, afirmó.

Trump calificó a Bovino como “muy bueno”, aunque reconoció que su estilo “excéntrico” pudo no ser adecuado para el contexto de Minneapolis. El relevo operativo quedó en manos de Tom Homan, conocido como el “zar de las fronteras”, a quien el Presidente describió como “un tipo duro”, pero capaz de trabajar con gobernadores y alcaldes.

Homan se reunió el martes por separado con el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Tras el encuentro, Frey calificó la reunión como “muy productiva” y reiteró que su principal exigencia es que la operación federal finalice lo antes posible. “La seguridad pública funciona mejor cuando se basa en la confianza de la comunidad, no en tácticas que generan miedo o división”, escribió en redes sociales.

Las declaraciones presidenciales se producen tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, abatido por agentes federales después de ser reducido mientras grababa un operativo, así como la de Renee Good, una poeta estadounidense asesinada por un agente del ICE en un incidente separado. Ambos casos han provocado indignación pública y protestas en Minneapolis.

Trump lamentó la muerte de Pretti, y prometió una “investigación muy honrada y honesta”, aunque volvió a insistir en que la víctima portaba un arma legal el día de los hechos. “No se puede ir por ahí con un arma”, dijo, antes de calificar el episodio como “muy lamentable”, y asegurar que ama “a toda su gente” y a la familia del fallecido.

Seguridad Nacional detalla tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional de EU informó que fueron dos los agentes federales que dispararon contra Alex Pretti, el enfermero estadounidense asesinado durante un operativo antimigratorio en Minneapolis, en el marco de la campaña impulsada por la administración de Donald Trump en Minnesota.

De acuerdo con un informe enviado al Congreso y recogido por la cadena ABC, personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) intentó detener a Pretti, quien, según la versión oficial, se resistió, lo que derivó en un forcejeo. Durante ese momento, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó en repetidas ocasiones: “Tiene un arma”.

El documento señala que, aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su arma Glock 19 y, de manera casi simultánea, un agente de la CBP disparó una Glock 47 contra Pretti. Ambas armas habían sido expedidas por la propia CBP.

Tras el tiroteo, uno de los agentes notificó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti. Sin embargo, el informe no precisa en qué momento se produjo la retirada del arma, mientras que varios videos difundidos en redes sociales muestran que el enfermero habría sido desarmado antes de que se realizaran los primeros disparos.

Seguridad Nacional indicó que el incidente se produjo después de que una mujer corriera hacia Pretti en busca de ayuda, tras ser empujada por un agente de CBP para sacarla de una carretera donde se realizaban “acciones de seguridad”. Posteriormente, el agente intentó apartar tanto a la mujer como a Pretti. Al no lograrlo, los roció con spray pimienta y, después, el personal federal trató de detenerlo, momento en el que se produjo el forcejeo que terminó con su muerte.

Presión política, judicial y reclamos locales

El Juez federal principal de Minnesota, Patrick Schiltz, ordenó ayer al director interino del ICE, Todd Lyons, comparecer personalmente para explicar por qué la agencia no ha cumplido con órdenes judiciales que exigen audiencias de fianza para migrantes detenidos.

“La paciencia de este tribunal se ha acabado”, advirtió.

Mientras tanto, protestas contra el despliegue federal han continuado en Minneapolis, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y varias detenciones.

A nivel político, el Gobernador Walz ha exigido una reducción inmediata de agentes federales, el cese del hostigamiento al estado y la realización de investigaciones imparciales sobre ambas muertes.

Pese a las críticas, Trump ratificó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, centro de los cuestionamientos por la dureza de la política migratoria, y aseguró que “está haciendo un muy buen trabajo”, descartando cualquier cambio en su cargo.

