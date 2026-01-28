Trump alardea sobre bloqueo a Cuba y afirma que la isla "está muy cerca del colapso"

27/01/2026 - 10:24 pm

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela.

La isla calificó de terrorista el ataque contra Venezuela y, desde entonces, el gobierno isleño se ha visto inmerso en una creciente tensión con amenazas por parte de la administración del republicano. 

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela desde que el exmandatario, Nicolás Maduro, fue secuestrado por su gobierno y comenzara a asumir el control del destino del crudo de ese país.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso. Obtenían su dinero de Venezuela. Obtenían su petróleo de Venezuela. Y ya no lo están obteniendo”, aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.

El mandatario aseveró que tras la intervención armada contra Caracas el pasado 3 de enero, su administración tiene "una fuerte presencia" en el país que tiene las mayores probadas de petróleo, estimadas en unos 300 mil millones de barriles de hidrocarburo.

“Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así”, expresó en alusión a las nuevas autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez.

Cuba mantenía acuerdos comerciales con el gobierno venezolano desde los primeros años de la administración del expresidente, Hugo Chávez Frías, en los que proporcionaba servicios médicos profesionales a cambio del petróleo necesario para mantener su economía a flote.

Con la caída de Nicolás Maduro, el país se enfrenta a la escasez de petróleo lo que ha elevado las amenazas de Estados Unidos.

México decide si envía petróleo a Cuba o no: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes el envío de petróleo de México a Cuba al señalar que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano y de Petróleos Mexicanos (Pemex), basada en razones humanitarias, y que cada embarque se define de manera individual según las circunstancias.

En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el apoyo energético a la isla no es una medida reciente, sino una política que México ha sostenido desde hace años como parte de su relación histórica con Cuba.

"Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente", manifestó.

La titular del Poder Ejecutivo recordó que el país caribeño enfrenta problemas estructurales de abasto derivados de décadas de bloqueo, lo que ha llevado a México a mantener acciones de solidaridad con la isla.

Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Venezuela
Redacción/SinEmbargo

