México habría cancelado el envío de un cargamento de petróleo a Cuba, dice Bloomberg

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 9:36 pm

México cancela el envío de petróleo a Cuba

Un reporte de la agencia Bloomberg afirma que México canceló el envío de un cargamento de petróleo a Cuba planeado para finales de enero.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió un cargamento de petróleo destinado a Cuba que estaba previsto para este mes, en medio de crecientes tensiones geopolíticas con Estados Unidos, reportó hoy la agencia Bloomberg.

El medio afirmó haber tenido acceso a documentos en los cuales se revela que un embarque programado para cargarse a mediados de enero a bordo del buque Swift Galaxy, cuya llegada a la isla estaba prevista antes de finalizar enero, fue eliminado del calendario de exportaciones de la empresa.

"La petrolera estatal mexicana, que tenía previsto enviar un cargamento este mes, lo retiró de su programa, según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg. El envío debía embarcarse a mediados de enero y habría llegado a Cuba antes de fin de mes, de acuerdo con el programa original", indicó la agencia en una publicación.

Hasta el momento, ni Pemex ni la Secretaría de Energía (Sener) han emitido comentarios oficiales sobre esa supuesta cancelación.

México cancela el envío de petróleo a Cuba
El buque petrolero "Reforma" de Pemex. Foto: Captura de pantalla

México, principal proveedor de petróleo a Cuba tras caída de Maduro

México inició envíos regulares de petróleo a Cuba en 2023, tras la reducción drástica de los suministros venezolanos debido a la caída en la producción de ese país. Durante 2025, Pemex mantuvo un promedio de un buque al mes, equivalente a aproximadamente 20 mil barriles diarios de crudo, según datos recopilados por Bloomberg.

Estos envíos se han presentado oficialmente como una forma de ayuda humanitaria para aliviar la grave crisis energética en la isla, marcada por apagones masivos y escasez de combustible.

La presunta suspensión ocurre en un contexto de endurecimiento de la postura del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba.

El pasado 11 de enero, el Presidente Donald Trump afirmó a través de su plataforma Truth Social que Cuba había dependido durante años de "enormes cantidades de petróleo y dinero" de Venezuela, a cambio de que las autoridades cubanas proporcionaran "servicios de seguridad" para los últimos dos mandatarios venezolanos. Sin embargo, el Presidente de EU aseguró que esa relación terminó.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”, escribió el mandatario estadounidense, además de decir al gobierno cubano que, a su juicio, es fundamental alcanzar un acuerdo con su administración antes de que la situación se agrave.

Dicho mensaje se enmarcó en la presión ejercida tras la captura de Nicolás Maduro y el bloqueo a buques petroleros venezolanos, lo que dejó a México como el principal proveedor externo de crudo para Cuba.

Sheinbaum defiende apoyo a la isla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido el apoyo de México hacia Cuba, al resaltar que ambas naciones mantienen una relación histórica.

"El apoyo a Cuba ha venido [siendo] histórico y la política exterior se define con base en nuestros principios", comentó en una de sus conferencias matutinas.

