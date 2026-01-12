Sheinbaum ofrece a Trump mediar entre él y Cuba; “deben estar de acuerdo las partes”

La mandataria mexicana señaló que los temas más urgentes en la relación bilateral son el tratado comercial, y los pendientes en automóviles, acero y aluminio.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) precisó este lunes que no se habló de Cuba ni del envío de petróleo mexicano a la isla durante la conversación con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Al responder a los cuestionamientos de SinEmbargo, Sheinbaum Pardo explicó que, aunque México se encuentra en una posición favorable para facilitar un acercamiento entre EU y Cuba, ese tema no formó parte del diálogo. Sin embargo, afirmó que podría abordarse en un momento posterior si existe voluntad de ambas partes.

—¿Hablaron del envío de petróleo de México a Cuba durante su conversación con Donald Trump? —preguntó esta reportera.

—No hablamos sobre el tema de Cuba. Puede ser un tema en el que hablemos posteriormente, obviamente si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente —comentó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer. Evidentemente, pues tiene que ser aceptado por las partes, pero en esta ocasión no hablamos de este tema", añadió.

En cuanto a la agenda bilateral, la titular del Poder Ejecutivo enfatizó que los asuntos inmediatos están marcados por la revisión del tratado comercial, mejor conocido como T.-MEC; así como por los pendientes relacionados con el sector automotriz, y las exportaciones de acero y aluminio.

"Los dos temas más importantes son: uno, viene ya la revisión del tratado comercial, y es muy importante que se sienten las bases; igual que el tema de las tareas que todavía tenemos nosotros respecto a automóviles, acero y aluminio", detalló.

Asimismo, la doctora agregó que otro eje central del diálogo con EU es la situación de los migrantes mexicanos, al tratarse de millones de connacionales que viven en ese país y cuya protección es prioritaria para su Gobierno.

Sobre la relación con el mandatario estadounidense, la Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el diálogo directo ha sido importante para manejar las diferencias entre ambos gobiernos.

Destacó que México y EU son países vecinos y socios comerciales, con comunidades numerosas en ambos lados de la frontera, por lo que mantener una relación estable resulta indispensable.

"Él sabe que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, igual que nosotros sabemos que habrá cosas en las que no están de acuerdo con lo que pensamos. Eso no quiere decir que no somos vecinos, que no somos socios comerciales, que no hay 40 millones de mexicanos viviendo allá, que hay más de un millón de estadounidenses viviendo en México y que debemos tener una buena relación", manifestó CSP.

Finalmente, apuntó que no se definió una fecha para la próxima llamada con el Presidente Trump; no obstante, reiteró que el diálogo continuará cuando sea necesario para atender los temas de interés común y fortalecer la relación bilateral.