Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Sugeyry Romina Gándara

12/01/2026 - 8:34 am

En los últimos días crecieron las tensiones entre México y Estados Unidos, ya que el republicano abrió la posibilidad de lanzar ataques terrestres contra los cárteles en territorio nacional, algo que fue descartado hoy por la Jefa del Ejecutivo.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó la mañana de este lunes que tuvo "una muy buena conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ofreció ayuda a México con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles, sin embargo, ella volvió a rechazar la propuesta en apego al respeto a la soberanía.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo destacó que en la llamada hablaron principalmente del tema de seguridad. Mientras la mandataria mexicana expuso los logros del Gobierno federal en su lucha contra el crimen, Trump insistió en enviar apoyo estadounidense, un planteamiento que recibió la negativa de la doctora al no considerarlo necesario.

“Fue en un tono muy amable”, describió la mandataria sobre la llamada, de la cual insistió que duró 15 minutos, más corta en comparación con otras conversaciones que ha sostenido.

La llamada que hoy sostuvo la Presidenta ocurrió porque la propia titular del Ejecutivo mexicano la solicitó desde el viernes, a raíz de declaraciones recientes realizadas por Donald Trump.

“Que había tres veces que había declarado que le interesaría más participación en la seguridad de México, y yo creo que en esas condiciones es mejor buscar un diálogo”, dijo la mandataria al explicar qué la motivó a pedir la llamada.

Sheinbaum explicó que durante la conversación le insistió en que existen resultados muy importantes derivados del trabajo de colaboración conjunta en materia de seguridad, y destacó que se ha reducido en 50 por ciento el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos.

La posición de Trump fue receptiva, explicó Sheinbaum, y aseguró que él reconoció que “existe una colaboración”, aunque “todavía insistió en que, si nosotros lo pedimos, ellos podrían ayudar en otros temas; nosotros dijimos que no es necesario, además está la soberanía. Lo entendió”, dijo.

—¿En la conversación quedó descartada una acción militar?— cuestionó una reportera.

—Sí— respondió Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria abundó que él, en general, insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, pero que México siempre responde que no es necesario y que son muy claros en la defensa de la territorialidad. “Fue receptivo. Dio su opinión”.

Con respecto al tema de Venezuela, la mandataria informó que Donald Trump sí le preguntó sobre su postura en torno a una posible intervención en ese país.

“Le dije que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones”, explicó.

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", detalló a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Sheinbaum Pardo destacó que "la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados".

 

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

