La relación entre México y EU en seguridad no ha cambiado y seguirá, afirma Harfuch

El Secretario de Seguridad mexicano recalcó que la coordinación en materia de seguridad entre México y EU se ha estrechado, manteniendo siempre el respeto al país.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Omar García Harfuch recalcó este domingo que la relación entre México y Estados Unidos (EU) en materia de seguridad no ha cambiado, además de asegurar que la colaboración entre ambos países continuará.

En una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses se ha estrechado, manteniendo siempre absoluto respeto al país.

"Sobre la relación en materia de seguridad con Estados Unidos, nosotros tenemos una permanente comunicación con las instituciones de seguridad de Estados Unidos. Constantemente tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones, constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Esto no ha cambiado", dijo.

Las afirmaciones hechas por el Secretario de Seguridad mexicano se dan en el marco de las recientes amenazas lanzadas por el Presidente Donald Trump tras el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, en las cuales acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de tener miedo de enfrentar a los cárteles y amagó con enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los grupos de la delincuencia organizada.

García Harfuch destacó que el Gobierno de México mantiene una comunicación permanente con las instituciones de seguridad de EU, además de que constantemente se llevan a cabo acciones como operaciones, detenciones y extradiciones, situación que no ha cambiado.

"Cada vez se ha estrechado más la coordinación, como bien lo ha mencionado la señora Presidenta, siempre con absoluto respeto a nuestro país. Tenemos mucho intercambio de información y vamos a continuar así: trabajando por el bien de los dos países", declaró el funcionario mexicano.

Respecto a una posible reunión entre las agencias de seguridad de México y EU, García Harfuch señaló que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, es el encargado de realizar las gestiones para definir la fecha del encuentro.

"Está el Canciller, el doctor De la Fuente está trabajando para que nos definan la fecha de la reunión, sin embargo, hay reuniones permanentes, constantes de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad con las instituciones de seguridad de Estados Unidos", puntualizó.