Sheinbaum reitera que México no se subordinará ante EU; "somos países iguales", dice

Sheinbaum sostuvo que la independencia y soberanía de México no están a negociación y sostuvo que la relación con EU se basa en el diálogo, colaboración y coordinación, sin subordinación.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este sábado que México no será subordinado de Estados Unidos (EU), al tiempo que aseguró que "la independencia y la soberanía de la patria” no están a negociación.

Durante un evento realizado en Petatlán, Guerrero, la mandataria mexicana recalcó que la relación de su Gobierno con la administración de Donald Trump se basa en el diálogo, la colaboración y la coordinación, sin subordinación, además de que recalcó que "somos dos países iguales".

“Siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos [...] como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos, somos dos países iguales. Y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: y eso es la independencia y la soberanía de la patria”, expresó.

La Presidenta señaló que uno de los objetivos de la colaboración entre México y EU es garantizar que los connacionales que viven en territorio estadounidense puedan tener una mejor calidad de vida.

Estas declaraciones de Sheinbaum se dan a raíz de las amenazas lanzadas por Trump contra varios países de América Latina, incluyendo a México, Colombia y Cuba, después de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación para secuestrar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense incluso declaró que la mandataria mexicana "tiene miedo" de hacer frente a los cárteles, además de que en varias ocasiones ha ofrecido la ayuda del Ejército de EU para combatir a los grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas a través de la frontera.