"La independencia no se negocia", insiste Sheinbaum ante recientes amenazas de Trump

Sheinbaum sostuvo que los efectos de la cooperación ya son visibles, pero advirtió que la responsabilidad debe ser compartida entre las dos naciones.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este domingo que México mantendrá coordinación y colaboración con Estados Unidos (EU) en temas de seguridad y combate a las drogas, pero dejó claro que la soberanía nacional es innegociable.

En su mensaje, la mandataria insistió que la relación bilateral debe basarse en respeto mutuo y corresponsabilidad, sin subordinación.

Además, sostuvo que su gobierno actuará siempre con firmeza en defensa de la independencia de la Patria, al tiempo que impulsa un trabajo conjunto para atender las causas sociales y fortalecer la seguridad.

"Y decir también que con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos. Somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y eso es la soberanía, esa es la independencia de la Patria", destacó.

La titular del Poder Ejecutivo resaltó que la estrategia de su gobierno no pasa por la violencia, sino por la cooperación y el trabajo conjunto.

“Como decimos, además, no sirve de nada más violencia. Hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados”, recordó.