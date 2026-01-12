Cuba dice que no hay conversaciones con EU, pero abre la puerta "si es con soberanía"

Redacción/SinEmbargo

12/01/2026 - 10:22 am

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abrió las puertas a una posible conversación con EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cuba responde a Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”, dice. “Hasta la última sangre...”

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

La relación México-Cuba es histórica; la hubo con PRI, PAN y ahora con nosotros: CSP

El Presidente de Cuba dijo que las conversaciones con el gobierno de EU no existen más allá de temas migratorios, tras las nuevas amenazas de Trump, pero abrió la puerta si es con soberanía y basadas en el derecho internacional.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este lunes que no existe el diálogo con Estados Unidos (EU) salvo temas técnicos relacionados con migración, y luego de las nuevas amenazas que lanzara su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero abrió la puerta a entablar conversaciones si es con base en la soberanía e independencia de cada país, así como el derecho internacional.

"No existen conversaciones con el gobierno de EU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", señaló este lunes en la red social X (antes Twitter) Díaz-Canel.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", añadió.

El Presidente Díaz-Canel también señaló en su mensaje que "el origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano".

"Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami. Existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente. Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", agregó.

El mandatario de Cuba ya había respondido a las nuevas amenazas que lanzó Trump: "Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre".

Las declaraciones de Díaz-Canel llegaron poco después de que el Presidente de EU advirtiera al gobierno de Cuba que no tendrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela y de que urgiera a las autoridades de La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Cuba había dependido durante años de "enormes cantidades de petróleo y dinero" de Venezuela, a cambio de que las autoridades cubanas proporcionaran "servicios de seguridad" para los últimos dos mandatarios venezolanos. Sin embargo, el Presidente de EU aseguró que esa relación terminó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

+ Sección

Galileo

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Mal gusto
2

La nueva pandemia, el mal gusto

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
3

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
4

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
5

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
6

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

La Presidenta sabe dónde está su criptonita y la criptonita de su movimiento. Mal haría en mantenerla cerca.
7

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

8

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

La Inversión Extranjera Directa de 2025 alcanzará un nivel histórico, asegura Ebrard
9

Ebrard dice que México no desestima un ataque de EU, pero lo considera muy remoto

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
10

Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
11

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles
12

Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles

Sobrevivir a un ataque de Trump.
13

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Precio del centenario de oro y onza de plata
14

Cuál es precio del centenario de oro y la onza de plata este 12 de enero

Hoy No Circula Sabatino
15

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abrió las puertas a una posible conversación con EU.
1

Cuba dice que no hay conversaciones con EU, pero abre la puerta "si es con soberanía"

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
2

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Venezuela confirmó la liberación de 116 personas privadas de la libertad por hechos ligados a alteraciones al orden constitucional y atentados contra la nación.
3

Venezuela confirma la liberación de otros 116 presos políticos "en las últimas horas"

La Inversión Extranjera Directa de 2025 alcanzará un nivel histórico, asegura Ebrard
4

Ebrard dice que México no desestima un ataque de EU, pero lo considera muy remoto

Un policía de Carolina del Sur resultó herido luego se recibir varios disparos en un ataque directo, mientras que el atacante fue abatido en un tiroteo.
5

EU: Policía de Carolina del Sur resulta herido en ataque directo; agresor es abatido

Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles
6

Rubio habla con De la Fuente. Le pide a México “acciones concretas” contra cárteles

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2026
7

Globos de Oro 2026: Aquí la lista de ganadores de los premios a lo mejor de cine y TV

Tras la celebración de las fiestas decembrinas, la Profeco compartió una serie de consejos para que la ciudadanía pueda afrontar la llamada cuesta de enero.
8

¿Cómo sobrevivir la cuesta de enero? La Profeco da consejos para mejorar tus finanzas

La Embajada de EU en México publicó en sus redes sociales un video que muestra la instalación de grandes boyas anaranjadas sobre el afluente del río Bravo.
9

"No arriesgues tu vida": Embajada de EU advierte sobre muro flotante en el Río Bravo

Omar García Harfuch recalcó que la relación entre México y EU en materia de seguridad no ha cambiado y afirmó que la colaboración entre ambos países continuará.
10

La relación entre México y EU en seguridad no ha cambiado y seguirá, afirma Harfuch

La UNAM lanza convocatoria para su concurso de ingreso a licenciatura
11

¡Toma nota! La UNAM lanza convocatoria para su concurso de selección a licenciatura

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
12

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba