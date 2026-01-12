Cuba dice que no hay conversaciones con EU, pero abre la puerta "si es con soberanía"

El Presidente de Cuba dijo que las conversaciones con el gobierno de EU no existen más allá de temas migratorios, tras las nuevas amenazas de Trump, pero abrió la puerta si es con soberanía y basadas en el derecho internacional.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este lunes que no existe el diálogo con Estados Unidos (EU) salvo temas técnicos relacionados con migración, y luego de las nuevas amenazas que lanzara su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero abrió la puerta a entablar conversaciones si es con base en la soberanía e independencia de cada país, así como el derecho internacional.

"No existen conversaciones con el gobierno de EU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", señaló este lunes en la red social X (antes Twitter) Díaz-Canel.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", añadió.

Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE.UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... 2/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

El Presidente Díaz-Canel también señaló en su mensaje que "el origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano".

"Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami. Existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente. Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", agregó.

Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami. 5/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

El mandatario de Cuba ya había respondido a las nuevas amenazas que lanzó Trump: "Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre".

Las declaraciones de Díaz-Canel llegaron poco después de que el Presidente de EU advirtiera al gobierno de Cuba que no tendrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela y de que urgiera a las autoridades de La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Cuba había dependido durante años de "enormes cantidades de petróleo y dinero" de Venezuela, a cambio de que las autoridades cubanas proporcionaran "servicios de seguridad" para los últimos dos mandatarios venezolanos. Sin embargo, el Presidente de EU aseguró que esa relación terminó.