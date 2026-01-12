Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump compartió una publicación en la que se autodenomina Presidente interino de Venezuela. Del mismo modo, mostró su agrado ante la idea de ver a Marco Rubio como nuevo Presidente de Cuba.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), generó nuevamente gran indignación luego de compartir en su plataforma Truth Social una publicación en la que se autodenomina como "Presidente interino de Venezuela". Asimismo, expresó su apoyo a la idea de que Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, se convierta en el nuevo mandatario de Cuba.