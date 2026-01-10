Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 12:38 pm

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

Trump anuncia reunión con Petro en febrero; el colombiano advierte "amenaza" de EU

Las guerras impulsan presidentes en EU. Secuestrar a Maduro NO ha funcionado a Trump

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue uno de los más claros al expresar su escepticismo: “inviable para invertir”.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El ambicioso plan de Donald Trump para Venezuela, que requiere de una inversión privada de 100 mil millones de dólares para poder explotar el crudo pesado de la región, se enfrenta con una dura realidad: los empresarios son escépticos ante la volatilidad del país sudamericano.

“El plan es que inviertan al menos 100 mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela. Si no quieren entrar, sólo díganmelo. Hay muchas otras personas dispuestas a hacerlo”, advirtió el republicano frente a representantes que tenían más dudas que certezas sobre su.

De acuerdo con The Wall Street Journal, los empresarios coincidieron en que antes de considerar cualquier inversión es necesario un cambio profundo en el marco legal y comercial venezolano, así como protecciones duraderas para el capital extranjero.

Las declaraciones se dieron durante una reunión celebrada ayer en la Casa Blanca, a menos de una semana de la incursión militar estadounidense en Venezuela.

En el encuentro participaron directivos de 17 compañías, entre ellas Chevron —la única petrolera estadounidense que aún opera en Venezuela—, ExxonMobil y ConocoPhillips, empresas que ya han sufrido expropiaciones en el pasado por parte del gobierno venezolano, pero también trabas de las administraciones pasadas de Estados Unidos.

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue uno de los más claros al expresar su escepticismo. Señaló que actualmente Venezuela es “inviable para invertir” debido a la falta de certidumbre jurídica. Recordó que su empresa ha sufrido confiscaciones en dos ocasiones y subrayó que regresar por tercera vez requeriría “cambios significativos” en las leyes y en las protecciones a la inversión.

Por su parte, Ryan Lance, director de ConocoPhillips, indicó que su empresa es el mayor acreedor no soberano de Venezuela y que ha perdido alrededor de 12 mil millones de dólares por expropiaciones no compensadas.

Ante ello, Trump respondió que no se enfocaría en las pérdidas pasadas y aseguró que las empresas “ganarán mucho dinero” en el futuro.

Otros ejecutivos, como Harold Hamm, de Continental Resources, evitaron comprometerse y señalaron que una inversión de tal magnitud requeriría tiempo y condiciones adecuadas.

Trump aseguró a los empresarios que su gobierno brindará “protección total” a quienes decidan invertir y afirmó que las compañías tratarían directamente con Estados Unidos y no con las autoridades venezolanas. Incluso dejó abierta la posibilidad de que países como Rusia y China compren petróleo venezolano bajo el nuevo esquema de control estadounidense.

La Casa Blanca también confirmó que Estados Unidos tomará el control de la exportación, refinación y venta del crudo venezolano a nivel mundial, luego de la incautación de al menos cinco buques petroleros vinculados al país sudamericano en el último mes.

Actualmente, la producción petrolera de Venezuela se mantiene por debajo del millón de barriles diarios. Aunque Trump se mostró confiado en que las grandes petroleras eventualmente regresarán, los ejecutivos reiteraron en reuniones privadas que, pese al potencial del país, los obstáculos legales y políticos siguen siendo un freno para comprometer inversiones inmediatas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las enseñanzas venezolanas

"Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

+ Sección

Galileo

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
2

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

3

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
4

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
5

Motos: la selva de las dos ruedas

La aprobación del presidente George W. Bush se disparó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (alcanzando el 86 por ciento) y, en menor medida, después de la invasión de Irak en 2003, un fenómeno que no se ha replicado con Donald Trump.
6

Las guerras impulsan presidentes en EU. Secuestrar a Maduro NO ha funcionado a Trump

Hoy No Circula Multas Nuevas
7

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
8

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

9

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Protesta por intervención en Venezuela. Foto: Cuartoscuro.
10

Bush, Obama, Biden o Trump, una misma historia: la red de mentiras contra Venezuela

Mal gusto
11

La nueva pandemia, el mal gusto

Trump no libera a Venezuela
12

Trump no liberó a Venezuela de Maduro: se liberó él de un problema que EU ya no podía

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
13

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

Legisladores enviaron este viernes una carta dirigida al Secretario de EU, Marco Rubio, en la que expresaron su rechazo al uso de la fuerza militar en México.
14

Demócratas alertan a Rubio que sería “desastroso” para EU atacar en suelo mexicano

Explosión en Coyoacán.
15

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
1

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

2

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Síndica de Cintapala.
3

Síndica de Cintalapa, Chiapas, es detenida por abuso de autoridad; suman 7 detenidos

Frío en CdMx
4

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
5

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Gobierno de Groelandia se posiciona frente a "falta de respeto" de EU.
6

Gobierno de Groenlandia llama a reivindicar su soberanía frente a las amenazas de EU

Venezuela justifica negociación con EU para reapertura de embajadas.
7

Venezuela enfrentará intervención de EU por vía diplomática, afirma Delcy Rodríguez

Secretaría de Salud activa protocolo sanitario por ataque de mono araña en Chiapas.
8

VIDEO ¬ Mono ataca a mujer en Chiapas; Secretaría de Salud activa protocolo sanitario

Los países de la UE aprueban el acuerdo comercial con el Mercosur.
9

La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo

Protesta por intervención en Venezuela. Foto: Cuartoscuro.
10

Bush, Obama, Biden o Trump, una misma historia: la red de mentiras contra Venezuela

Donald Trump, anunció que sostendrá un encuentro presencial con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el mes de febrero.
11

Trump anuncia reunión con Petro en febrero; el colombiano advierte "amenaza" de EU

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, podrá seguir como testigo protegido y evitar una orden de aprehensión, gracias a que un Juez concedió una suspensión.
12

Juez concede suspensión definitiva a Rocha Cantú; se mantendrá como testigo protegido