Trump anuncia reunión con Petro en febrero; el colombiano advierte "amenaza" de EU

La tensión entre Trump y Petro se incrementó luego de que el Presidente de EU amenazó con enviar una misión militar a Colombia.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este viernes que sostendrá un encuentro presencial con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el mes de febrero.

El anuncio de la reunión entre ambos mandatarios se da en medio de una tensión que se intensificó luego de que el estadounidense amenazó con enviar una misión militar para detener al colombiano, similar a la que se ejecutó para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump declaró ante medios de comunicación que no descarta la posibilidad de enviar tropas a territorio colombiano, además de que afirmó que Petro es dueño de varias fábricas que producen cocaína para traficarla a EU.

"Estoy seguro de que (la visita) saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos", escribió Trump en Truth Social.

Cabe mencionar que el pasado miércoles ambos presidentes sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron sus diferencias y acordaron llevar a cabo un encuentro en el futuro cercano.

Hoy, la cadena BBC publicó una entrevista que sostuvo con el mandatario colombiano, en la cual afirmó ver como una "amenaza real" un posible ataque de Estados Unidos en el país.

"Sí creo que es una amenaza real con la perspectiva de que pueda retirarla, pero depende de las conversaciones siguientes. Colombia ha recibido violencia militar desde EE.UU. La última vez fue a principios del siglo XX", afirmó Petro.