Marco Rubio afirma que EU implementará un plan de 3 fases para estabilizar Venezuela

La Opinión

10/01/2026 - 9:14 pm

Marco Rubio afirmó que para lograr estabilizar a Venezuela y conseguir su recuperación económica, se requieren tres fases implementadas por el gobierno de EU.

El Secretario de Estado indicó que el Gobierno de Trump busca normalizar las relaciones con el país sudamericano, pero primero se requiere lograr un proceso de reconciliación ciudadana con sus próximos gobernantes. 

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 10 de enero (LaOpinión).- Marco Rubio, Secretario de Estado, afirmó que, para lograr estabilizar a Venezuela y conseguir su recuperación económica tras haber derrocado al régimen de Nicolás Maduro, se requiere de tres fases implementadas por el gobierno estadounidense.

Bajo la perspectiva del funcionario de raíces cubanas, Washington ya cumplió con la primera etapa del proyecto, la cual consistió en nombrar Presidenta interina a Delcy Rodríguez.

“Como parte de este proceso, la primera fase, por supuesto, es la fase en la que nos encontramos ahora, una fase de estabilización”, expresó durante una reunión entablada con representantes de multinacionales petroleras interesadas en invertir en el sector energético de la República Bolivariana.

El funcionario conservador subrayó que el compromiso asumido por el Presidente Donald Trump es asegurarles a los venezolanos salir de la crisis económica experimentada durante años.

“La segunda será una fase de recuperación, y luego vendrá la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente, no a nuestros adversarios ni a elementos de ese país y de todo el mundo que están en contra de nuestros intereses".

"Venezuela será un país rico, una nación próspera para su gente, no para un puñado de criminales, y también un país que apoye nuestros intereses en la región y en todo el mundo”, expuso.

Marco Rubio afirmó que para lograr estabilizar a Venezuela y conseguir su recuperación económica, se requieren tres fases implementadas por el gobierno de EU.
Delcy Rodríguez prestó juramento en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Foto: Xinhua

Sin embargo, Rubio destacó que para llegar a dicho nivel resulta fundamental lograr un proceso de reconciliación entre la ciudadanía y quienes habrán de gobernarla en los próximos años.

“Debe producirse un proceso de reconciliación interna entre los diferentes sectores de la sociedad, la política y demás", adelantó.

"La última fase será la más importante, pues es cuando la nación se transforma completamente en un país normal, con quien tengamos relaciones económicas y diplomáticas sólidas y amistosas, que no sea una base para nuestros adversarios, que sirva a nuestros intereses, pero también a los intereses de su pueblo”, puntualizó.

No obstante, el propio Trump ha señalado que el trabajo de Estados Unidos supervisando a Venezuela podría implicar años e incluso descarta la posibilidad de llevar a cabo elecciones presidenciales próximamente.

Otro punto controversial en el futuro de los venezolanos es que el mandatario estadounidense ha descartado a los principales líderes opositores a Maduro para encabezar la transición requerida en el país sudamericano.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

La Opinión

La Opinión

