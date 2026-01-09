Delegación de EU va a dialogar a Venezuela mientras Trump coquetea con Corina Machado

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 4:27 pm

Trump aseguró que sería un honor recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz de la venezolana María Corina Machado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Corina alaba a Trump por secuestrar a Maduro e insiste en que merece Nobel de la Paz

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Trump aseguró que "espera poder saludar" a María Corina Machado y que sería "un honor" el regalo de su Nobel de la Paz; el Comité dice: no es transferible.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El Canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este viernes que una delegación de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) arribó al país para iniciar un proceso exploratorio para restablecer las misiones diplomáticas de ambos países.

"En estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo", indicó el funcionario en su cuenta de X.

Es en ese contexto, agregó, que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de EU arribó al país, para realizar evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática, mientras que una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a la Unión Americana para cumplir las labores correspondientes.

"Tal como ha reiterado la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz", indicó la Cancillería en un comunicado.

Sería "un gran honor" aceptar el Nobel de  Machado: Trump

Ayer por la noche, el Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que "sería un honor" recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado la opositora venezolana María Corina Machado, un galardón que asegura es injusto no haber recibido él mismo por haber "acabado con ocho guerras", mientras el Comité del Nobel ha indicado que la condecoración es "intransferible".

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump aseguró que Machado es "una muy buena persona".

—Cuando aceptó el Premio Nobel de la Paz se lo dedicó a usted, me dijo esta semana en la televisión y en la radio que le quiere dar su Premio Nobel de la Paz por liberar a su país—señaló Hannity.

—Entiendo que ella vendrá la próxima semana y espero poder saludarla. He escuchado que quiere hacer eso, sería un gran honor—respondió Trump.

Trump afirmó luego en la misma entrevista que él terminó "con ocho guerras". "Ha sido una gran vergüenza para Noruega, no sé qué tiene qué ver Noruega, pero es donde está ubicado el Nobel de la Paz. Para mucha gente de Noruega, ha sido una gran vergüenza, para el país, hayan tenido que ver o no [con la decisión de no entregarle el Nobel de la Paz], yo creo que sí, ellos dicen que no. Pero cuando acabas con ocho guerras, deberías ganar uno por cada guerra terminada", aseguró el mandatario estadounidense.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, Trump dejó de considerar a Machado como posible líder de Venezuela tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro entre otras cosas porque la venezolana no le dio inmediatamente el Nobel de la Paz cuando lo ganó.

La Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, fue quien asumió el poder interino y con quien EU negocia los términos del proceso para entregar el petróleo venezolano a empresas estadounidenses, así como una posible continuidad del gobierno actual.

Luego de estos reportes, el lunes María Corina Machado alabó a Trump por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista para Fox News.

Durante una conversación que sostuvo con Sean Hannity, la líder opositora venezolana afirmó que el 3 de enero del 2026, día en el que el ejército estadounidense incursionó en Caracas para capturar a mandatario venezolano, será recordado como la fecha en la que "la justicia derrotó a la tiranía".

En distintas ocasiones en el pasado, Machado había pedido al mandatario estadounidense que interviniera para poner fin al régimen de Maduro en el país sudamericano, lo que generó opiniones divididas entre quienes están contra el chavismo y las personas que no apoyan la injerencia extranjera.

Machado también recordó en Fox News que cuando se enteró que ella sería galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 decidió que dedicaría este reconocimiento al Presidente Trump, pues consideraba que él lo merecía más que ella por su labor para lograr que Israel y Palestina llegaran a un alto al fuego.

"Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible de lograr lo que acababa de hacer el sábado 3 de enero, así que si creo que se lo merecía [el Nobel de la Paz] en octubre, imagínense ahora", afirmó.

Machado agregó que la fecha en la que las fuerzas militares de Estados Unidos incursionaron en Venezuela para secuestrar a Maduro "pasará a la historia como el día en el que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no sólo es enorme para el pueblo venezolano y para nuestro futuro, sino que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad".

A principios de esta misma semana, ante los dichos de María Corina Machado, el portavoz del Premio Nobel de la Paz, Erik Aasheim, le dijo a la agencia EFE: "Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre".

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", afirmó Aasheim.

La CIA recomendó darle el poder a Delcy, no a Machado

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), recomendó al Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, dejar en el poder en Venezuela a fuerzas oficialistas, específicamente a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el mandatario republicano veía con buenos ojos, en lugar de elegir a una figura de oposición como Edmundo González o la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

 

Una reciente evaluación clasificada de inteligencia estadounidense determinó que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluida la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, estarían mejor posicionados para liderar un gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo si el autócrata perdiera el poder, asegura The Wall Street Journal, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El análisis de la CIA fue entregado a Trump y "compartido con un pequeño círculo de altos funcionarios de la administración", según dos de las fuentes consultadas por el diario especializado en economía. "Este fue un factor en la decisión de Trump de respaldar a la Vicepresidenta de Maduro en lugar de a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según algunas fuentes", detalla.

Delcy Rodríguez, precisamente, "había impresionado a los funcionarios de Trump con su gestión de la crucial industria petrolera de Venezuela", de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Las personas implicadas en las conversaciones dijeron que los intermediarios convencieron al Gobierno de que ella protegería y defendería las futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país, añade el diario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

+ Sección

Galileo

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
1

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
2

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
3

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
4

Motos: la selva de las dos ruedas

Explosión en Coyoacán.
5

VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

Hoy No Circula CDMX Edomex
6

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

La FGE de Guerrero investiga a Alcaldesa de Acapulco por coecho.
7

Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

Trump aseguró que sería un honor recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz de la venezolana María Corina Machado.
8

Delegación de EU va a dialogar a Venezuela mientras Trump coquetea con Corina Machado

El director general de Grupo Vanguardia es detenido en Nuevo León
9

Vanguardia de Saltillo denuncia acoso judicial contra su director; fue detenido hoy

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
10

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

La contingencia ambiental se mantendrá en la CdM) y el Área Metropolitana debido a la mala calidad del aire, esto a causa de los altos índices de contaminantes.
11

La CAMe mantiene Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

La mandataria federal destacó que hace unos días el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, habló de la buena coordinación en materia de seguridad que existe con el país.
12

Trump insiste en amenazar a México. De la Fuente buscará a Rubio, dice la Presidenta

Trump amenaza de nuevo a México.
13

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz
14

Comando asesina al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

15

La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La contingencia ambiental se mantendrá en la CdM) y el Área Metropolitana debido a la mala calidad del aire, esto a causa de los altos índices de contaminantes.
1

La CAMe mantiene Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

Trump aseguró que sería un honor recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz de la venezolana María Corina Machado.
2

Delegación de EU va a dialogar a Venezuela mientras Trump coquetea con Corina Machado

El director general de Grupo Vanguardia es detenido en Nuevo León
3

Vanguardia de Saltillo denuncia acoso judicial contra su director; fue detenido hoy

4

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
5

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
6

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
7

Nuevo VIDEO revela cómo agente del ICE disparó contra Nicole Good en Minneapolis

8

La SSC detiene a presuntos líderes del Cartel de Tláhuac y de Los Tanzanios en CdMx

Explosión en Coyoacán.
9

VIDEOS ¬ Explosión de gas en Coyoacán deja cinco heridos; evacuan a 2,500 personas

El Comando Sur publicó un video de la captura del buque petrolero Olina en el Caribe; iba rumbo a Venezuela.
10

VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

La FGE de Guerrero investiga a Alcaldesa de Acapulco por coecho.
11

Collar de 227 mil pesos pone a la Alcaldesa morenista de Acapulco otra vez en la mira

La adolescente permanece bajo vigilancia médica especializada tras el parto de alto riesgo, mientras autoridades de salud y justicia colaboran en la investigación sobre el hecho.
12

FGE de Chiapas investiga caso de menor de 13 años reportada como grave tras dar a luz