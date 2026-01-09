Delegación de EU va a dialogar a Venezuela mientras Trump coquetea con Corina Machado

Trump aseguró que "espera poder saludar" a María Corina Machado y que sería "un honor" el regalo de su Nobel de la Paz; el Comité dice: no es transferible.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El Canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este viernes que una delegación de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) arribó al país para iniciar un proceso exploratorio para restablecer las misiones diplomáticas de ambos países.

"En estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo", indicó el funcionario en su cuenta de X.

Es en ese contexto, agregó, que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de EU arribó al país, para realizar evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática, mientras que una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a la Unión Americana para cumplir las labores correspondientes.

"Tal como ha reiterado la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz", indicó la Cancillería en un comunicado.

Sería "un gran honor" aceptar el Nobel de Machado: Trump

Ayer por la noche, el Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que "sería un honor" recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado la opositora venezolana María Corina Machado, un galardón que asegura es injusto no haber recibido él mismo por haber "acabado con ocho guerras", mientras el Comité del Nobel ha indicado que la condecoración es "intransferible".

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump aseguró que Machado es "una muy buena persona".

—Cuando aceptó el Premio Nobel de la Paz se lo dedicó a usted, me dijo esta semana en la televisión y en la radio que le quiere dar su Premio Nobel de la Paz por liberar a su país—señaló Hannity.

—Entiendo que ella vendrá la próxima semana y espero poder saludarla. He escuchado que quiere hacer eso, sería un gran honor—respondió Trump.

Trump afirmó luego en la misma entrevista que él terminó "con ocho guerras". "Ha sido una gran vergüenza para Noruega, no sé qué tiene qué ver Noruega, pero es donde está ubicado el Nobel de la Paz. Para mucha gente de Noruega, ha sido una gran vergüenza, para el país, hayan tenido que ver o no [con la decisión de no entregarle el Nobel de la Paz], yo creo que sí, ellos dicen que no. Pero cuando acabas con ocho guerras, deberías ganar uno por cada guerra terminada", aseguró el mandatario estadounidense.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, Trump dejó de considerar a Machado como posible líder de Venezuela tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro entre otras cosas porque la venezolana no le dio inmediatamente el Nobel de la Paz cuando lo ganó.

La Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, fue quien asumió el poder interino y con quien EU negocia los términos del proceso para entregar el petróleo venezolano a empresas estadounidenses, así como una posible continuidad del gobierno actual.

Luego de estos reportes, el lunes María Corina Machado alabó a Trump por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista para Fox News.

Durante una conversación que sostuvo con Sean Hannity, la líder opositora venezolana afirmó que el 3 de enero del 2026, día en el que el ejército estadounidense incursionó en Caracas para capturar a mandatario venezolano, será recordado como la fecha en la que "la justicia derrotó a la tiranía".

En distintas ocasiones en el pasado, Machado había pedido al mandatario estadounidense que interviniera para poner fin al régimen de Maduro en el país sudamericano, lo que generó opiniones divididas entre quienes están contra el chavismo y las personas que no apoyan la injerencia extranjera.

Machado también recordó en Fox News que cuando se enteró que ella sería galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 decidió que dedicaría este reconocimiento al Presidente Trump, pues consideraba que él lo merecía más que ella por su labor para lograr que Israel y Palestina llegaran a un alto al fuego.

"Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible de lograr lo que acababa de hacer el sábado 3 de enero, así que si creo que se lo merecía [el Nobel de la Paz] en octubre, imagínense ahora", afirmó.

Machado agregó que la fecha en la que las fuerzas militares de Estados Unidos incursionaron en Venezuela para secuestrar a Maduro "pasará a la historia como el día en el que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no sólo es enorme para el pueblo venezolano y para nuestro futuro, sino que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad".

A principios de esta misma semana, ante los dichos de María Corina Machado, el portavoz del Premio Nobel de la Paz, Erik Aasheim, le dijo a la agencia EFE: "Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre".

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", afirmó Aasheim.

La CIA recomendó darle el poder a Delcy, no a Machado

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), recomendó al Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, dejar en el poder en Venezuela a fuerzas oficialistas, específicamente a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el mandatario republicano veía con buenos ojos, en lugar de elegir a una figura de oposición como Edmundo González o la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Una reciente evaluación clasificada de inteligencia estadounidense determinó que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluida la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, estarían mejor posicionados para liderar un gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo si el autócrata perdiera el poder, asegura The Wall Street Journal, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El análisis de la CIA fue entregado a Trump y "compartido con un pequeño círculo de altos funcionarios de la administración", según dos de las fuentes consultadas por el diario especializado en economía. "Este fue un factor en la decisión de Trump de respaldar a la Vicepresidenta de Maduro en lugar de a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según algunas fuentes", detalla.

Delcy Rodríguez, precisamente, "había impresionado a los funcionarios de Trump con su gestión de la crucial industria petrolera de Venezuela", de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Las personas implicadas en las conversaciones dijeron que los intermediarios convencieron al Gobierno de que ella protegería y defendería las futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país, añade el diario.