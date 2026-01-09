VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

El gobierno estadounidense informó que interceptó una nueva embarcación tipo cisterna, en medio de la operación que ha lanzado para apropiarse del recurso natural venezolano.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) ha informado este viernes que capturó un quinto buque petrolero en el Mar Caribe, que iba rumbo a Venezuela, en su campaña de bloqueo para impedir el comercio del recurso natural de Venezuela con otros países –como Rusia y China– y apropiárselo, como ha declarado en diversas ocasiones el Presidente Donald Trump.

"En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes", señaló el Comando Sur de EU en redes sociales.

El Comando Sur indicó que "capturas como ésta están respaldados por todo el poder del Grupo Anfibio de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale".

Las autoridades señalaron que las fuerzas interinstitucionales conjuntas estadounidenses enviaron un mensaje claro esta mañana: "No hay refugio seguro para los criminales".

De acuerdo con la agencia Reuters, el Olina enarbolaba falsamente la bandera de Timor Leste. Había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región, según una fuente de la industria con conocimiento directo del asunto.

"La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", añadió el Comando Sur este viernes.

EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela

EU confirmó el miércoles que fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales del Mar Caribe, como parte del bloqueo impuesto al comercio de crudo venezolano.

La Guardia Costera de EU realizó los abordajes en dos operativos consecutivos durante la madrugada, con apoyo del ejército y autoridades federales, informaron los secretarios de Guerra, Pete Hegseth, y de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De acuerdo con el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (US-Eucom), uno de los buques es el Marinera, identificado en registros estadounidenses como Bella 1, el cual fue abordado y detenido en el Atlántico Norte tras más de dos semanas de seguimiento, luego de intentar evadir el bloqueo estadounidense a Venezuela.

La Secretaria Kristi Noem detalló que el Bella 1 cambió de bandera y pintó un nuevo nombre en su cubierta mientras era perseguido, en un intento por evitar a las autoridades estadounidenses.

EU asumirá "indefinidamente" venta de petróleo de Venezuela

El Secretario de Energía de Estados Unidos (EU), Chris Wright, afirmó el mismo miércoles que su país mantendrá el control de la venta y exportación de petróleo de Venezuela "indefinidamente", y la Casa Blanca detalló que ya se trabaja un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", anunció Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

A su vez, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la administración Trump llegó a un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que EU controle la venta del petróleo del país.

Estas declaraciones ocurren apenas un día después de que el Presidente Trump revelara que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EU.