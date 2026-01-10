Venezuela enfrentará intervención de EU por vía diplomática, afirma Delcy Rodríguez

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 3:54 am

Venezuela justifica negociación con EU para reapertura de embajadas.

Delcy Rodríguez informó que sostuvo llamadas con los presidentes de España, Colombia y Brasil, con quienes habló "detalladamente sobre los ataques armados" contra Venezuela.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el viernes el inicio de negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo la reapertura de las embajadas respectivas de cada país, cuya medida señaló como justificación para "reiterar la denuncia" en contra de la intervención estadounidense en Caracas, así como el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

"¿Con qué objetivo (se exploran canales para la apertura de embajadas)? Reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza", sostuvo en un discurso televisado por la cadena nacional VTV.

En este sentido, la mandataria reiteró que su respuesta a la "agresión por parte de una potencia nuclear" será en el "ámbito de la diplomacia".

"Nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro, a defender nuestra independencia y a defender nuestra soberanía sagrada e irrenunciable", añadió.

Asimismo, la mandataria venezolana agradeció a las autoridades de Qatar por su labor mediadora para obtener la "primera fe de vida" del Presidente Maduro y su esposa, pues explicó que el gobierno qatarí facilitó los canales de comunicación y diálogo con la administración de Donald Trump.

En la misma relación de ideas, Delcy Rodríguez mostró su agradecimiento hacia los presidentes de España, Colombia y Brasil, con quienes tuvo una ronda de llamadas telefónicas el viernes en las que habló "detalladamente sobre los ataques armados" contra el territorio venezolano.

Rodríguez detalló que, debido a los daños que sufrió un almacén con recursos médicos durante los bombardeos estadounidenses, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió medicamentos a Venezuela, ya que lo sucedido el pasado 3 de enero provocó la falta de fármacos para tratamientos concretos.

"Así que son noticias que quería darlas sentada para que se entienda el camino que estamos tomando, un camino para fortalecernos. Un camino para protegernos, pero que es un camino también para levantar nuestras banderas de reivindicación y es un camino que nos permita asegurar el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores", sentenció.

