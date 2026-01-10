Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

La orden firmada por Trump recalca que los activos de Venezuela que están bajo resguardo del gobierno de EU no han sido ni serán utilizados en actividades comerciales.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo del gobierno de Estados Unidos (EU), sean embargados.

El documento, firmado el viernes, señala que el mandatario estadounidense tomó esta decisión al considerar que "el embargo o la imposición de otro proceso judicial contra los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros", en particular los activos venezolanos, representa un riesgo para la seguridad nacional de su país.

La orden recalca que “los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros son propiedad del gobierno de Venezuela”, además de que de EU únicamente cumple con custodiar los recursos y no los utiliza en el mercado.

Según lo establecido en la orden ejecutiva firmada por Trump, se considera nulo cualquier embargo, sentencia, decreto, gravamen, ejecución, embargo o proceso judicial respecto a los activos de Venezuela depositados en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Dichos recursos “no se podrán transferir, pagar, exportar, retirar ni negociar de otro modo […] a pesar de cualquier contrato celebrado o cualquier licencia o permiso otorgado antes de la fecha de vigencia de esta orden".

En el documento también se destaca que los bienes son propiedad del gobierno venezolano, por lo que no pertenecen a ninguna otra persona o entidad, incluyendo “acreedores judiciales, sus agencias o entidades, ni actores comerciales que hayan realizado operaciones comerciales con Venezuela”

El gobierno de EU aseguró que únicamente cumple con la labor de resguardar los recursos de Venezuela, por los activos que no se utilizan en el mercado.

Trump firmó la orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela bajo resguardo de EU sean embargados una semana después de que fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una operación en Caracas para secuestrar al Presidente Nicolas Maduro y a su esposa, Cilia Flores.