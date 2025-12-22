La relación México-Cuba es histórica; la hubo con PRI, PAN y ahora con nosotros: CSP

Sheinbaum recordó que la relación de México con Cuba es histórica y no empezó con la llegada de Morena al poder, sino que ha sido así de fuerte incluso cuando gobernaba el PRI y el PAN.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que la relación entre México y Cuba es histórica, y existe no solamente desde la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder, sino que lo ha sido con todos los partidos políticos que han gobernado el país, incluidos el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora Morena.

Cuestionada en Palacio Nacional sobre el envío de petróleo a Cuba, que ha sido resaltado por legisladores republicanos en Estados Unidos como un apoyo al régimen cubano, Sheinbaum respondió en su conferencia matutina: