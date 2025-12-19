Rubio elogia al Gobierno de México: "Hace más que jamás en su historia en seguridad"

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 1:31 pm

Marco Rubio señaló que el Gobierno de México hace más que jamás en su historia en el tema de seguridad actualmente.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el Gobierno de México hace más que "jamás en su historia" en el tema de seguridad, y elogió la cooperación que hay entre EU y su vecino del sur.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, elogió este viernes nuevamente el trabajo del Gobierno de México con respecto al tema de seguridad, al decir que está trabajando como nunca en la historia.

"Pero encima de eso tenemos al nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones y con México. El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela, no tenemos esto. Tenemos un régimen ilegítimo", señaló Rubio en conferencia de prensa este viernes.

Rubio indicó que se habla mucho sobre los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el tema de Venezuela, pero "lo que no se habla es lo que estamos haciendo con los mexicanos" y otros ejemplos de cooperación entre EU y países latinoamericanos. "No se habla de la cooperación con estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra en contra de los elementos terroristas que operan abiertamente en la región y que amenazan los estados", dijo.

En la misma conferencia de prensa, Rubio indicó que la amenaza más importante que existe en la región "son estos grupos terroristas regionales". "Es la amenaza que enfrenta Colombia, el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todos estos países. Tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos en contra de eso: Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana, no dejo a nadie fuera, pero son muchos que cooperan", completó.

Además, dijo que EU tiene buenas relaciones con el equipo de seguridad de Colombia. "Entiendo que el Presidente de Colombia es una persona inusual, pero a nivel institucional tenemos muy buenas relaciones", señaló, en referencia a Gustavo Petro, quien ha cuestionado directamente el Gobierno de Donald Trump y a quien incluso le fue rescindida su visa recientemente.

Sin embargo, Rubio cuestionó al régimen venezolano, y dijo que los ataques contra embarcaciones en el Caribe contra supuestos narcotraficantes llamaban la atención más que la estrategia estadounidense en el Océano Pacífico debido a que ahí EU "tiene la cooperación de gobiernos amigos".

Algo, agregó Rubio, que EU tendrá más en 2026. "La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar. Bolivia, Chile, ya tenemos grandes amistades en Paraguay, Argentina, Ecuador… podemos ampliar las relaciones con otros países", concluyó.

