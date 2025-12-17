México y EU reforzarán seguridad contra el fentanilo y posibles ataques con drones

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 6:33 pm

EU y México

Estados Unidos y México acordaron mejorar el intercambio de información y conectar plataformas analíticas con el objetivo de prevenir y responder de manera más eficaz a posibles ataques con drones en la zona fronteriza.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado de Donald Trump, informó este martes que se comprometió con México a mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, así como a profundizar la colaboración en materia de robo de combustible o "huachicol", entre otros temas.

"El 11 de diciembre, representantes de seis agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos celebraron la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) en la Ciudad de México, promoviendo la cooperación en materia de seguridad como socios soberanos para mejorar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a ambos lados de la frontera", indicó en un comunicado el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el Departamento, uno de los principales objetivos del SIG es poner fin al comercio ilícito de fentanilo, declarada como un “arma de destrucción masiva” por Donald Trump el pasado lunes. En ese sentido, el grupo aseguró que está tomando “medidas decisivas” contra instituciones financieras y personas que resulten cómplices en la fabricación, distribución y venta tanto del fentanilo como de los precursores químicos utilizados para su producción.

Departamento de Estado.
Las delegaciones se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras. Foto: Departamento de Estado

Asimismo, las delegaciones de ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y otros grupos delictivos, así como a interrumpir sus fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes que afectan a la región.

El comunicado también señala que Estados Unidos y México acordaron mejorar el intercambio de información y conectar plataformas analíticas con el objetivo de prevenir y responder de manera más eficaz a posibles ataques con drones en la zona fronteriza. Además, ambas naciones decidieron profundizar y agilizar la cooperación en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones relacionadas con el robo de combustible.

Finalmente, el Departamento del Tesoro informó que los representantes de ambos gobiernos se comprometieron a celebrar una nueva reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en enero de 2026, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y evaluar los avances en la agenda de seguridad bilateral.

Se trata de la segunda reunión que sostienen los representantes de ambas naciones mediante el Grupo de Implementación de Seguridad. La primera reunión, cuando se instauró aquel mecanismo, ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando representantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron en McAllen, Texas, con sus contrapartes del Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el magnate republicano Donald Trump, para celebrar la reunión inaugural.

La reunión fue aplaudida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien resaltó la postura de México para exigir al Gobierno de Estados Unidos que refuerce sus acciones para frenar el ingreso de armas a territorio nacional.

El mecanismo de cooperación también busca dar seguimiento a las acciones bilaterales derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos.

