Expresidente narco liberado por Trump “planea golpe de Estado”, alerta Xiomara Castro

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que Juan Orlando Hernández, perdonado por Trump en EU, buscaría dar un golpe de Estado; el exmandatario aseguró que es "falso".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alertó este martes por un posible golpe de Estado en Honduras, y señaló al expresidente Juan Orlando Hernández, perdonado por Donald Trump en Estados Unidos (EU) luego de su sentencia por narcotráfico, de intentar volver al país para "proclamar un ganador" en las recientes elecciones, donde todavía no hay resultados, así como una "agresión" para "romper el orden constitucional" en contra del actual gobierno.

"Al pueblo hondureño: informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló Castro la madrugada de este martes en sus redes sociales.

"Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", añadió.

Al pueblo hondureño:

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025

Esta mañana, Juan Orlando Hernández respondió: "FALSO. La acusación de la Presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan para mi ingreso al país ni ningún intento de quebrantar el orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar el pánico, distraer a la población y crear caos, una táctica bien conocida por los líderes de LIBRE", dijo.