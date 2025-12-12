Los cárteles mexicanos “causan caos y hieren al pueblo estadunidense": Kristi Noem

El supuesto combate al narcotráfico de los Estados Unidos de América ha colocado a diversas figuras del gabinete del Presidente Donald Trump en la palestra pública para defender y justificar sus acciones militares en otros países y contra sus gobiernos "hostiles".

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este jueves que los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocan caos en su país y representan una amenaza directa para la seguridad interior de la Unión Americana al dañar sus intereses.

"Los grupos del crimen organizado transnacional, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros cárteles de la droga, provocan caos y dañan los intereses de Estados Unidos", dijo Noem durante una comparecencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja.

La funcionaria acusó que estas organizaciones criminales -a las que no denominó como terroristas- cometen delitos que trascienden las fronteras y afectan directamente a EU. Asimismo, dijo, "ejecutan ataques cibernéticos. Los estadunidenses están cada vez más expuestos a asesinatos, intimidación y violencia" por parte de estos grupos.

Noem dirigió sus baterías nuevamente contra Venezuela, país gobernado por Nicolas Maduro a quien consideran el máximo líder del cártel de los Soles, señalado de traficar droga hacia su país y responsable por la muerte de miles de ciudadanos americanos.

A los bombardeos ilegales contra supuestas embarcaciones "narcoterroristas" que trasladan droga, ahora se sumó la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas. Sobre esto la Secretaria dijo:

"Fue una operación exitosa dirigida por el Presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadunidenses", expuso ante los congresistas.

La encargada de la seguridad nacional de EU sostuvo un ríspido encuentro con los representantes demócratas, quienes exigieron su dimisión tras considerar que la inseguridad en el país ha empeorado por la fracasada política de deportaciones y control migratorio del Presidente Trump; mientras sus correligionarios republicanos la respaldaron al aplaudir la drástica baja en los cruces irregulares desde México.

"Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el Presidente Trump no la despide antes", reclamó el congresista Bennie Thompson.

La funcionaria se defendió de los señalamientos y aseveró que las críticas provenientes de los congresistas las tomaría como "un respaldo" a su trabajo al frente de la seguridad nacional.