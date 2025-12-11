VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

10/12/2025 - 6:00 pm

EU roba barco petrolero de Venezuela.

Trump confirmó desde la Casa Blanca que EU ha "incautado" un buque petrolero –supuestamente sancionado– en las costas de Venezuela y adelantó que están sucediendo cosas que se conocerán más tarde, en medio de las tensiones entre ambos países por una posible invasión o ataque militar.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha "incautado" un buque petrolero sancionado en las costas de Venezuela, confirmó el Presidente Donald Trump este miércoles, elevando aún más las tensiones entre ambos países, luego de que el mandatario indicara que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días contados y luego de semanas bajo la sombra de una posible intervención militar en el país sudamericano.

"Ha sido un día interesante en cuanto a noticias. Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas, eso lo verán más tarde", señaló Trump ante la prensa en una reunión con empresarios en la Casa Blanca.

Más tarde, la Fiscal General Pam Bondi detalló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra fueron las dependencias que ejecutaron la orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

"Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado", escribió en su cuenta de X.

De acuerdo con Bloomberg, la agencia especializada en economía, la incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, ya que es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías.

La mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, generalmente a través de intermediarios, con grandes descuentos debido al riesgo de sanciones. Venezuela exportó más de 900 mil barriles diarios (bpd) de petróleo el mes pasado, según Reuters, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, gracias a que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

Maduro y los críticos de las agresiones estadounidenses –que incluyen los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe que llevan supuestos narcotraficantes– aseguran que las amenazas de Trump están relacionadas con su deseo de tomar el país para poder disponer de las reservas petroleras venezolanas, de las más importantes en el mundo.

De acuerdo con los medios especializados, los futuros del petróleo subieron tras la confirmación de la incautación del buque petrolero, el crudo Brent llegó a los 62.35 dólares por barril, 41 centavos más que en la jornada de hoy, y los futuros del West Texas Intermediate estadounidense cerraron con un alza de 21 centavos, a 58.46 dólares por barril, pero ambos seguían al alza esta tarde.

Maduro pide estar preparados para "partirle los dientes" a EU

En respuesta a la incautación del buque, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los campesinos y pescadores del país estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos en caso de ser necesario.

"Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina", dijo Maduro durante la manifestación convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

A la par, agregó que en estos tiempos hay que estar como "guerreros", trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y "preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".

"Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe", añadió.

Maduro también agradeció las protestas que se dieron en Oslo, Noruega, por "haber manchado" el Nobel de la Paz al entregarselo a la opositora María Corina Machado, quien no logró llegar a la ceremonia pero está en camino a la capital noruega, donde este jueves tiene programada una conferencia.

No sólo es el buque petrolero "incautado"

El Presidente Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que Maduro tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El Presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano. “No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Político, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, ha desplegado desde verano una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Trump quiere a Venezuela y su petróleo

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas”. Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial. Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

A principios de diciembre, Maduro aseguró ante una multitud que jamás lo van a sacar del poder y que su país cuenta con una “capacidad defensiva integral" inédita.

"Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana", declaró.

Durante su discurso, Maduro recalcó que "jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos van a sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo, no nos podrán sacar jamás”. El mandatario afirmó que Venezuela está destinada a ser "potencia, soberana y socialista de aquí a todo el siglo y más".

Desde agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

En ese marco, se han realizado una serie de operaciones que han dejado más de 80 personas muertas sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales que "violan el derecho internacional de los derechos humanos".

