Maduro confirma que sostuvo una llamada "cordial" con Trump en un "tono de respeto"

Maduro explicó que la llamada con Trump se dio en un "tono de respeto" e incluso "fue cordial". Además, dijo estar abierto a la diplomacia y a la paz entre EU y Venezuela.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles que sostuvo una llamada en días pasados con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, dicha conversación ocurrió el 21 de noviembre.

"Hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump", reveló el mandatario durante una jornada de trabajo televisada.

"A mí no me gusta la diplomacia de micrófono. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den", comentó, además de mencionar que "la conversación fue en un tono de respeto" e incluso "fue cordial".

El Presidente venezolano rechazó dar más detalles de la llamada con el inquilino de la Casa Blanca, aludiendo a su aprendizaje de seis años como canciller y su tiempo como jefe de Estado, por lo prefirió mantener la "prudencia diplomática", pese a que el tema fue ampliamente difundido "en la prensa mundial".

"Si esa llamada significa que se están dando pasos para un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", agregó.

Apenas el 25 de noviembre, Nicolás Maduro denunció que Venezuela ha sufrido durante 22 semanas una agresión por parte de Estados Unidos que puede calificarse como "terrorismo psicológico".

"Hemos tenido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria", expresó en un acto público de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales, llevado a cabo en el centro de Caracas, luego de una marcha multitudinaria.

"Si hace 22 semanas amábamos a Venezuela, hoy la amamos infinitamente y estamos dispuestos a seguir defendiéndola y a llevarla a caminos seguros de paz", agregó, además de mencionar que "más de seos millones 200 mil milicianos y milicianas" se han alistado para defender al país.

"Son 22 semanas donde se demostró que este pueblo está empoderado, tiene una conciencia máxima y está listo para seguir construyendo la patria en paz [...] en Venezuela reina la paz y unión nacional", destacó.

Desde agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

En ese marco, se han realizado una serie de operaciones que han dejado más de 80 personas muertas sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales que "violan el derecho internacional de los derechos humanos".