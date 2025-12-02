Reuters: Trump dio ultimátum a Maduro para dejar el cargo y evalúa sus próximos pasos

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 1:39 pm

La presión sobre Nicolás Maduro aumentó tras el ultimátum que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, le dio para dejar el poder, reveló Reuters.

Según Reuters, Trump exigió a Maduro que dejara el poder antes del 28 de noviembre, esto a cambio de garantizar su salida segura hacia un tercer país.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro escaló a un punto crítico después de que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, impusiera un ultimátum al líder venezolano para abandonar el poder, según una exclusiva de Reuters.

Las fuentes consultadas por la agencia de noticias señalan que el republicano le ofreció garantías de seguridad para trasladarse a un tercer país si renunciaba antes del viernes 28 de noviembre, pero la propuesta ya expiró.

También menciona que ayer reunió a su equipo de seguridad nacional para definir los próximos pasos sobre Venezuela. La Casa Blanca no detalló las decisiones en discusión, pero confirmó un dato que agravó el clima: el 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses hundieron una narcolancha como parte de la Operación Lanza del Sur, un segundo ataque terminó con la vida de los dos sobrevivientes del primer golpe.

La portavoz Karoline Leavitt afirmó que esa segunda acción fue ordenada por el Almirante Frank Bradley, Jefe de Operaciones Especiales, y que actuó “dentro de sus competencias”, en “aguas internacionales” y bajo “las leyes sobre conflicto armado”. La explicación no disipó las dudas surgidas tras revelaciones de The Washington Post que apuntan a una posible violación de normas militares.

La llamada del 21 de noviembre

De acuerdo con Reuters, el ultimátum fue transmitido a Maduro en una conversación telefónica el 21 de noviembre. En esa comunicación, Trump habría puesto sobre la mesa condiciones para una posible salida pactada.

El mandatario venezolano, sin embargo, respondió con exigencias: amnistía para él y su familia, levantamiento de sanciones y la eliminación de cargos internacionales, además de un Gobierno interino encabezado por su Vicepresidenta Delcy Rodríguez hasta nuevas elecciones.

La Casa Blanca no ha confirmado detalles de esa conversación. Trump sólo declaró: “No diría que fue ni bien ni mal; fue una llamada telefónica”, al hablar con periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche.

Tras vencerse el plazo sin una renuncia de Maduro, Trump anunció el sábado que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado por completo”, lo que elevó la percepción de que una acción estadounidense podría ser inminente. Posteriormente, el Presidente pidió “no leer demasiado entre líneas”. Pese a ello, la posibilidad de una ofensiva dentro de territorio venezolano está sobre la mesa.

EU acusa al mandatario sudamericano de “narcoterrorismo” y de encabezar el llamado "Cártel de los Soles", ahora incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.

La reunión del lunes en el Despacho Oval contó con la presencia del Secretario de Defensa, Pete Hegseth; del Secretario de Estado, Marco Rubio; del Jefe del Estado Mayor, General Dan Caine; de la Jefa de Gabinete, Susie Wiles; y de su principal asesor, Stephen Miller.

Hegseth permanece bajo escrutinio después de que The Washington Post reportara que, tras hundir una narcolancha el 2 de septiembre, dos sobrevivientes fueron vistos aferrados a los restos de la embarcación y, presuntamente, él habría dado la orden verbal de “matar a todos”. Leavitt negó que el Secretario ordenara ese ataque y aseguró que la decisión final fue de Bradley.

Trump también trató de distanciarse: “No sé nada de esto… Vamos a aclararlo”, declaró. No obstante, defendió que el primer ataque fue “muy letal, fue bueno”, pero agregó: “No, yo no hubiera querido eso. No un segundo ataque”.

Maduro busca una segunda llamada

La agencia de noticias también reportó que el Gobierno de Venezuela intenta una nueva comunicación con Trump, mientras Maduro continúa movilizando a su base interna en Caracas para proyectar control político pese a la presión internacional.

En tanto, el Pentágono sostiene un despliegue militar de gran escala en el Caribe desde agosto, con 21 ataques registrados contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que han dejado al menos 83 muertos.

