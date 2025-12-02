"Jamas nos van a sacar": Maduro afirma que Venezuela tiene capacidad para defenderse

Maduro afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dispuesta a defender su territorio y recalcó que Venezuela está destinada a ser una "potencia, soberana y socialista".

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes ante una multitud que jamás lo van a sacar del poder y que su país cuenta con una “capacidad defensiva integral" inédita.

Estas declaraciones del mandatario venezolano se dan en medio de las tensiones entre el país sudamericano y Estados Unidos (EU), surgidas a raíz del despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses en el Mar Caribe para frenar el tráfico de drogas.

Cabe mencionar que hace unos días Maduro sostuvo una llamada telefónica con el Presidente Donald Trump para abordar el tema del combate al narcotráfico; pese a que no se han dado a conocer los detalles, se especula que durante la conversación el líder venezolano fue emplazado para abandonar el país.

Este lunes, el Presidente de Venezuela encabezó el acto de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales en el Palacio de Miraflores de Caracas, durante el cual recalcó que el pueblo venezolano recibió entrenamiento militar y policial, por lo que su país se encuentra "en un punto que nunca antes tuvimos en capacidad defensiva integral".

"Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana", declaró.

Durante su discurso, Maduro recalcó que "jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos van a sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo, no nos podrán sacar jamás”.

El mandatario afirmó que Venezuela está destinada a ser "potencia, soberana y socialista de aquí a todo el siglo y más".

-Con información de Europa Press